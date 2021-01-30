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Будущий флагманский процессор Intel 11-го поколения лидирует в списке PassMark

Грядущий флагманский процессор Intel 11-го поколения наконец-то дебютировал в рейтинге PassMark на первом месте в однопоточной производительности
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 Хотя результаты тестирования Core i9-11900K были представлены в PassMark более недели назад, процессор попал в рейтинг только сейчас. Значения, представленные программным обеспечением, основаны на одном тесте, поэтому имеют высокую погрешность.

 Core i9-11900K является флагманским 8-ядерным и 16-поточным процессором с ускорением в одноядерном режиме до 5,3 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost (эксклюзивно для серии Core i9 11-го поколения). Процессор основан на архитектуре ядер Cypress Cove, которая, как ожидается, принесет значительное улучшение производительности на такт по сравнению с Comet Lake-S и другими производными Skylake.

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 Согласно данным PassMark, процессор набрал 3764 балла в CPU Mark (однопоточная производительность), что на 7% быстрее, чем у Ryzen 7 5800X на базе архитектуры Zen3. Последний является самым быстрым процессором Ryzen в рейтинге. Что еще более важно, однопоточная производительность улучшилась почти на 19% по сравнению с процессором Core i9-10900K. По сравнению с Core i7-11700K, который также является 8-ядерным процессором Rocket Lake-S, но без Thermal Velocity Boost флагманский Core i9-11900K всего на 6% быстрее.

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 В многопоточном тесте Core i9-11900K набрал 28082 балла, что на 16,6% быстрее, чем Core i9-10900K. И это несмотря на то, что процессор Rocket Lake-S предлагает меньше потоков по сравнению со своим предшественником.

 По сравнению с серией AMD Ryzen топовый i9-11900K не так конкурентоспособен в многопоточном тесте, он по-прежнему медленнее, чем Ryzen 7 5800X, набравший 28703 балла.

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 Intel собирается анонсировать процессоры 11-го поколения Core Rocket Lake-S в марте. Компания не  уточнила, когда процессоры станут доступны потребителям, и не было подтверждено, будут ли цены корректироваться в соответствии с меньшим количеством ядер на более дорогих чипах.

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 Core I9-11900K, вероятно, станет последним флагманом для платформ на сокете LGA1200 и последней платформы DDR4/PCIe Gen4 перед тем, как производитель развернет серию Alder Lake с новым разъемом LGA1700, а также поддержкой DDR5 и PCI Gen5 следующего поколения. 

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Теги

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