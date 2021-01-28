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Новая предварительная сборка 21301 Windows 10, которая, похоже, является частью осеннего обновления Windows 10 2021 года, теперь развертывается с улучшениями для меню списка переходов на панели задач, настроек трекпада и встроенной сенсорной клавиатуры.

Для тех, кто не в курсе напомню, что меню списка переходов отображается на панели задач, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши программы, запущенной на рабочем столе. Меню списка переходов или меню содержимого панели задач дает вам доступ к недавно открывавшимся файлам в проводнике, вкладкам браузеров, недавним документам и многому другому. Корпорация Microsoft сейчас работает над новой функцией, которая позволит вам находить местоположение файла прямо из списка переходов. Например, теперь вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в Microsoft Word, чтобы получить доступ к новой опции под названием «Местоположение открытого файла», которая позволяет найти местоположение недавно открытых документов. Эта новая опция вводится для дополнительного удобства, и Microsoft также изучает улучшения производительности для списка переходов.

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В Windows 10 есть ошибка, из-за которой пользователю нужно немного подождать, пока параметры списка переходов не появятся на панели задач. Компания все еще изучает сообщения от пользователей по данной проблеме, а более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

Кроме того, Microsoft работает над новым дизайном сенсорной клавиатуры с новым значком обратной связи, с паролем и новой зоной захвата в верхней части сенсорной клавиатуры для более быстрого набора текста, особенно при переключении на маленькую раскладку клавиатуры. В дополнение к новому дизайну Microsoft также обновила внутренние словари, чтобы улучшить встроенную в Windows 10 проверку орфографии и предсказание текста. Есть еще одна функция, которая направлена на уменьшение беспорядка за счет отображения только пяти текстовых предложений над клавиатурой.

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И последним, но не менее важным является то, что Microsoft также тестирует новую настройку сенсорной панели, которая больше не будет иметь прав администратора. Это позволит быстро включать или выключать тачпад без прав администратора.