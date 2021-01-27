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Сегодня представительство компании ASUS в Китае опубликовало изображения новой серии видеокарт серии GeForce RTX 3000.

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Видеокарты линейки Megalodon являются эксклюзивными моделями для Китая. Они отличаются дизайном кулера с тремя вентиляторами, который позаимствовал эстетику у серии ASUS STRIX. Однако карта выглядит намного дешевле, поскольку металлический кожух заменен на пластиковый. Фактически он выглядит как гибрид линеек TUF и STRIX, если судить по качеству кулера.

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Компания ASUS объявила, что серия Megalodon будет запущена на моделях GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, которые являются единственными картами на графическом процессоре GA104 в текущей линейке NVIDIA Ampere.

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С точки зрения дизайна карта обладает стандартными разъемами для вывода изображения ( три DP и один HDMI), а также одним 8-контактным разъемом питания, что подтверждается единственным изображение м задней панели, которое было опубликовано на данный момент. Однако, нет точной информации к какой именно модели относится это изображение, возможно, что и GeForce RTX 3060 Ti, и GeForce RTX 3070 имеют одинаковый дизайн и подсистему питания. Если это так, то новинки В таком случае эта модель явно не предназначены для разгона ввиду банальной нехватки питания.

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Что касается доступности, то компания ASUS объявила, что карту можно будет приобрести на китайском рынке в следующем месяце. Стоимость карт пока остается неизвестной.