Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В начале 2021 года ведущий мировой производитель материнских плат MSI объявил о скором запуске новейших продуктов на платформе Intel серии 500. Сегодня 27 января состоится официальный запуск материнских плат MSI Intel серии 500.

Как упоминалось в официальном объявлении MSI, все материнские платы серии MSI 500 с процессорами Intel Core 11-го поколения поддерживают интерфейс PCIe 4.0, а все материнские платы Z590 Wi-Fi имеют поддержку как минимум одной локальной сети 2,5 Гбит/с и новейшее решение Wi-Fi 6E, обеспечивая высокую скорость при потоковой передаче, играх и даже работе из дома.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Вся серия MSI Z590 имеет обновленную конструкцию питания VRM. MEG Z590 GODLIKE имеет 20 фаз с силой тока 90 А, тогда как MEG Z590I UNIFY имеет 8 фаз с такой же силой тока 90 А. Остальные материнские платы серии MEG будут иметь 16 фаз с силой тока 90 А.

Кроме того, материнские платы MSI Z590 имеют как минимум 6 слоев меди. Материнские платы серии MEG имеют до 8 слоев, а MEG Z590I UNIFY состоит из 10 слоев. Чтобы обеспечить лучший игровой процесс, все продукты MSI Gaming Series представляют собой печатные платы серверного уровня.

реклама

Все материнские платы MSI Z590 используют протокол USB 3.2 Gen2x2, способный обеспечивать скорость передачи до 20 Гбит/с через порт Type-C. Встроенные порты Thunderbolt 4, пропускная способность которых достигает 40 Гбит/с, являются эксклюзивными для серии MEG и поддерживают шесть устройств с последовательным подключением.

Кроме того, Dragon Center обновлен, получил новый дизайн пользовательского интерфейса и расширенные функции. Платы MEG Z590 GODLIKE и MEG Z590 ACE имеют Audio Boost 5 HD с новым аудиопроцессором ALC 4082 и кодеком ESS. Благодаря аппаратному и программному обеспечению, пользователи могут наслаждаться хорошим чистым звуком.

реклама

Серия MEG

Серия MSI MEG, сочетающая в себе мощные характеристики и эстетичный дизайн, представляет собой настоящее произведение искусства, которым хотели бы обладать все пользователи. Плата MEG Z590 ACE, имеет классический черный цвет, украшенный золотым орнаментом. В дополнение к алюминиевой крышке MEG Z590 ACE имеет радиатор на элементах VRM, тепловую трубку и тепловую подушку для снижения температуры вокруг процессора, а все четыре слота M.2 также закрыты радиаторами.

реклама

Компания MSI провела отличную работу по улучшению теплоотвода от элементов платы в сравнение с MEG Z490 ACE. После проведения внутренних тестов температура передней и задней сторон печатной платы MEG Z590 ACE снизилась на 21% и 15,8% соответственно, а для MEG Z590 GODLIKE на 27% спереди и 16% сзади.

Что касается плат MEG Z590 GODLIKE, MEG Z590 UNIFY и MEG Z590I UNIFY, ожидается, что они появятся на рынке в ближайшие дни.

Серия MPG

Серия MPG имеет модный внешний вид и призвана привлечь внимание геймеров. Например, MPG Z590 GAMING FORCE - первая в мире материнская плата фиолетово-черного цвета. Серия материнских плат обеспечивает невероятные игровые возможности. Кроме того, материнские платы MSI MPG имеют три слота M.2 с системами охлаждения M.2 Shield Frozr, а также широкий набор портов для подключения как внутренней, так и наружной периферии.

Серия MAG

Серия MSI MAG, созданная в стиле милитари, имеет черный графитовый, тихоокеанский синий и темно-зеленый окрас. Потребители могут выбирать цвета по своему вкусу. Помимо разнообразия внешнего вида, материнские платы MSI MAG Z590 имеют усиленную систему питания с DrMOS и расширенный дизайн радиатора, которые обеспечивают стабильную и высокую производительность.

Серия PRO

Матовый черный внешний вид материнских плат MSI Z590 PRO идеально впишется в любой офис или комнату и никогда не выйдет из моды. Материнские платы MSI серии PRO созданы для использования в бизнесе и повседневных задачах. Материнские платы Z590-A PRO и Z590 PRO WIFI имеют 12 фазную систему питания с DrMOS с увеличенными радиаторами, а также поддерживают интеллектуальную систему контроля температуры Frozr AI Cooling, что позволяет снизить температуру передней и задней сторон печатной платы на 18% и 26% соответственно.