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Вчера компания Intel анонсировала свою первую видеокарту, которая будет предложена OEM-партнерам. Это первый раз, когда видеокарты Intel будут доступны потребителям почти за 22 года с момента выпуска Intel 740.

Как сообщил вчера Legit Reviews, для работы дискретных видеокарт Intel Iris Xe для настольных ПК требуется специальный UEFI BIOS. Объявление о выпуске первого dGPU Intel для системных интеграторов и OEM-производителей вызвало радость среди энтузиастов графических процессоров, наконец, спустя столько лет мы видим, что в борьбу за потребителей вступает третий игрок.

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Видеокарта Intel Iris Xe оснащена графическим процессором DG1 на основе архитектуры Xe-LP. Это устройство начального уровня с 80 исполнительными модулями (640 шейдерных процессоров), хорошо подходящими для широкого круга задач. Однако видеокарты Iris Xe не предназначены для геймеров. Эти карты предназначены для маломощных и недорогих мультимедийных устройств, домашних развлекательных систем или бизнеса.

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Только с графическим процессором DG2 на базе Intel Xe-HPG мы все сможем наконец увидеть настоящую конкуренцию на игровом рынке, которая сейчас необходима как никогда, поскольку и NVIDIA, и AMD сталкиваются с проблемами поставок. Однако Intel уже подтвердила, что DG2 будет производиться на стороннем литейном производстве, на которое также могут повлиять ограничения по доступности полупроводниковых пластин.

Что касается Iris Xe, то компания Intel подтвердила, что видеокарта будет работать только с определенными процессорами собственного производства, а именно с чипами Coffee Lake-S и Comet Lake-S. Также требуется специальный набор микросхем материнской платы. Что еще более важно, так это то, что видеокарта Iris Xe не будет работать в системах на базе продукции AMD.

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"Дискретная графическая карта Iris Xe будет работать в паре с процессорами Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake-S) и 10-го поколения (Comet Lake-S), а также наборами микросхем Intel B460, H410, B365 и H310C для настольных компьютеров и продается как часть готовых систем. Для этих материнских плат требуется специальный BIOS, поддерживающий Intel Iris Xe, поэтому карты не будут совместимы с другими системами", - сообщил представитель Intel.



