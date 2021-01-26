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Несколько месяцев назад благодаря macOS 11 стали известны подробности о видеокартах AMD следующего поколения, а теперь в сети появились новые данные. Как резюмировал портал Videocardz, AMD, по общему мнению, будет использовать многочиповый модуль (MCM) для своей высокопроизводительной видеокарты следующего поколения. MCM позволит AMD оснастить карту двумя графическими чипами, каждый из которых будет содержать 80 вычислительных блоков (CU). Следовательно, эта карта будет предлагать вдвое больше CU, чем RX 6900 XT.

Этот MCM предоставит AMD видеокарту со 160 CU или 10240 потоковыми процессорами. Портал Wccftech утверждает, что даже при относительно невысокой тактовой частоте 1800 МГц номинальная вычислительная мощность видеокарты со 160 CU будет составлять 36,8 TFLOPs в FP32. Текущая флагманская видеокарта AMD достигает пиковой производительности FP32 в 23,04 терафлопс.

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Информация о датах выпуска графического процессора RDNA 3 остается неизвестной, хотя ожидается, что компания AMD раскроет более подробную информацию об архитектуре в течение года. Хотя карта со 160 CU и производительностью 36,8 TFLOPS в FP32 звучит многообещающе, продукция NVIDIA имеет преимущество в виде Deep Learning Super Sampling 2.0 (DLSS 2.0). Как показали такие игры, как Cyberpunk 2077, рендеринг, который обеспечивает DLSS 2.0, позволяет картам NVIDIA GeForce RTX выводить графику с трассировкой лучей в реальном времени с более высокой частотой кадров, чем это было изначально. AMD утверждает, что FidelityFX Super Resolution будет альтернативой DLSS 2.0 с открытым исходным кодом и платформой, но на данный момент работу этой технологии пока увидеть не доводилось.

В патенте, поданном AMD в 2019 году в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO), описывается, как может работать плата с несколькими чипами. FreePatentsOnline переиздал патент, с которым можно ознакомиться здесь. Фактически, эти чиплеты графических процессоров будут взаимодействовать через перекрестную связь, как процессоры AMD используют Infinity Fabric.

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