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На прошлой неделе появилось сообщение от Notebookcheck, что компания NVIDIA больше не собирается разделять свои мобильные графические процессоры на варианты Max-Q и Max-P. Эта информация быстро подтвердилась, поскольку все основные производители ноутбуков отказались от маркировки «Max» для дискретных видеокарт GeForce RTX 3000, которые используются в их ноутбуках.

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В результате исчезновения товарного знака Max-Q на веб-сайтах производителей, потребители больше не знают, какой вариант графического процессора GeForce RTX 3000 они покупают, если только производители не указывают спецификации графического процессора, а они обычно так и поступают.

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После того, как эта новость появилась, NVIDIA выпустила заявление, в котором объясняется, что разделение на самом деле не уходит. Max-Q и Max-P используются для описания того, какой вариант TGP (общая графическая мощность) используется в ноутбуке. Третье поколение Max-Q больше не считается просто вариацией TGP, а скорее набором технологий, которые могут помочь производителям регулировать мощность в соответствии со строгими ограничениями по температуре и шуму ноутбука.

Поскольку 3-е поколение Max-Q представляет собой набор технологий, OEM-производители должны указать, какие именно технологии они поддерживают. NVIDIA рекомендует производителям указывать точный TGP и тактовую частоту для своих графических процессоров серии RTX 3000 для ноутбуков, но, поскольку это всего лишь рекомендация, а не требование, то производители, как правило, просто игнорируют это.

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Компания NVIDIA утверждает, что потребители могут легко проверить, какой вариант TGP установлен в их ноутбуке с видеокартой RTX 3000, правда для нужно сначала купить его. Либо остается дожидаться обзоров конкретных моделей и потом уже делать выбор необходимой модели ноутбука.

Исторически сложилось так, что крупные компании, такие как ASUS, MSI и Gigabyte не указывают, какие варианты TGP используют их ноутбуки. Однако более мелкие ODM производители часто делают это, поскольку они, как правило, предлагают полноценные варианты Max-P, чтобы привлечь к своей продукции больше покупателей.

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В сети также появилось заявление представителя компании NVIDIA:

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"Max-Q никуда не денется. Когда мы впервые представили Max-Q еще в 2017 году, этот бренд изначально использовался при именовании графических процессоров, поскольку Max-Q относился только к TGP графического процессора. Сегодня Max-Q 3-го поколения является более широким и представляет собой целостный набор платформенных технологий и конструктивного подхода к созданию мощных и тонких ноутбуков. Кроме того, для большей прозрачности описания возможностей ноутбука, устройства с видеокартами серии RTX 3000 теперь показывают больше информации, чем когда-либо, с указанием точного TGP, тактовых частот и поддерживаемых функций. Вы найдете это на панели управления, которая теперь сообщает о максимальной мощности (TGP + Boost) и поддержке ключевых функций, включая Dynamic Boost 2, WhisperMode 2, Advanced Optimus и другие, все из которых подпадают под действие Max-Q.

Мы настоятельно рекомендуем OEM-производителям указывать тактовые частоты и другие технологии, которые поддерживает ноутбук, включая Advanced Optimus, Dynamic Boost 2 и другие. В конечном счете, как и все функции и характеристики ноутбука, производитель должен указывать то, что поддерживает его конкретная конфигурация ноутбука".