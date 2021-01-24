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Сегодня появилась информация о предварительном распределении процессоров и плане сборки в AMD, а также о том, чего ожидать с точки зрения доступности для данных моделей. Учитывая, что продукция AMD пользуется огромным спросом, эта информация должна позволить потенциальным обладателям процессоров принимать более обоснованные решения о покупке, а также чего стоит ожидать при рассмотрении возможности приобретения процессоров AMD Ryzen на базе Zen 3.

Компания TSMC быстро становится основным центром практически всей полупроводниковой промышленности (во всяком случае, для компаний, не использующих собственные фабрики), и заказывать у неё чипы становится все сложнее. Вот почему такие компании, как AMD, должны постоянно управлять своим ассортиментом и обновлять приоритеты в выпуске для определенных продуктов, чтобы максимизировать свои собственные объемы поставок. На данный момент приоритет в производстве процессоров AMD на первый квартал 2021 года выглядит следующим образом:

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К сожалению, для желающих приобрести процессоры AMD Ryzen 5950X, 5900X, 3800X, 3300X и 3100 такая возможность будет крайне ограниченна в течение всего квартала (на эти компоненты очень большой спрос), и будет чрезвычайно сложно достать их, не переплатив при этом больше их реальной стоимости. На момент опубликования данного сообщения процессор Ryzen 5950X с рекомендованной производителем розничной ценой799 долларов, можно было найти на Amazon за 1199 долларов или 50% больше. Рекомендованная производителем розничная цена Ryzen 5900X составляет 549 долларов, а на Amazon его можно найти за 840 долларов или на 53% дороже. Согласно источникам, ситуация с низким предложением и высоким спросом останется неизменной до конца квартала. Более старые Ryzen 3800X, 3300 и 3100 от AMD также будут иметь очень низкую доступность в этом квартале - хотя этого и следовало ожидать, учитывая, что это устаревшее семейство.

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Интересно, однако, что AMD выделила более старые модели Ryzen 3900X, 3700X и 3600X. Они оказались основными для AMD в прошлом, и компания будет время от времени выпускать их на рынок, а цены должны оставаться относительно разумными. Ryzen 3200G и 3400G также попадают в этот диапазон доступности.

Хорошие новости касаются поколения AMD Zen 3: Ryzen 5800X и Ryzen 5600X, которые будут доступны в больших количествах в этом квартале. Рекомендуемая производителем розничная цена Ryzen 5800X составляет 449 долларов США, а на Amazon его можно найти по цене 548 долларов США, что на 22% дороже, но ситуация с доступностью будет улучшаться. Рекомендуемая производителем розничная цена Ryzen 5600X составляет 299 долларов США, его можно найти на Amazon за 388 долларов США, что на 29,7% выше, но как и в случае с Ryzen 5800X он будет дешеветь. AMD Ryzen 3600 также получил очень хорошее распределение в плане доступности на первый квартал 2021 года.

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AMD Ryzen 5800X будет лучшим выбором с точки зрения минимальной надбавки. Для бюджетных сборок Ryzen 3600 также является отличным вариантом. Поскольку все три этих процессора имеют хорошее распределение, и ожидается, что цены на них снизятся еще больше.