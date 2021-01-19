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Компания BIOSTAR, являющаяся одним из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявляет о запуске своей новой линейки материнских плат серии Z590 VALKYRIE, разработанной для работы с процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake-S.

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Материнские платы серии VALKYRIE от BIOSTAR, разработанные на базе новейшего набора микросхем Z590 от Intel, представляют собой совершенно новое поколение материнских плат для компьютерных энтузиастов на рынке. Выпущены в двух различных форм-факторах: Z590 VALKYRIE в ATX и Z590I VALKYRIE в Mini-ITX. Они имеют накладки на плате и соответствуют стремлению компании BIOSTAR по созданию линейки флагманских материнских плат премиум-класса, обладающих широкой функциональностью и потрясающим внешним видом, способным привлечь к себе потенциальных покупателей.

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Совершенно новый дизайн брони сочетает в себе изящные элементы дизайна с возможностью пассивного охлаждения, а использование золотых и розовых акцентов демонстрирует мощный, но королевский вид, делающий новую линейку материнских плат VALKYRIE свежей и чрезвычайно привлекательной. Такие фирменные технологии, как LED ROCK ZONE от BIOSTAR и VIVID LED DJ, позволяют показывать отличные эффекты RGB освещения и добавляют дополнительную эстетику во внешний вид компьютерной системы в целом.

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Материнские платы серии Z590 VALKYRIE, разработанные BIOSTAR с использованием новейших и лучших в мире технологий, идеально подходят для пользователей, которые хотят установить лучшее оборудование в свою систему, которая может стать мощнейшим игровым центром или служить производительной рабочей станцией для обработки графики и редактирования контента.

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Благодаря поддержке интерфейса PCIe 4.0, который в 2 раза быстрее, чем старый PCIe 3.0, и поддержке скорости передачи данных 16 ГТ/с, материнские платы Z590 VALKYRIE превосходят своих конкурентов как по стилю, так и по технологиям.

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Серия VALKYRIE, способная использовать до 128 ГБ памяти стандарта DDR4 на 4 модулях DIMM с повышенными тактовыми частотами, которые могут достигать 5000+ МГц, предназначена для любых целей, легко способна работать с лучшим оборудованием в самых сложных задачах.

Материнские платы серии VALKYRIE оснащены 22-фазной схемой питания BIOSTAR и технологией цифровой широтно-импульсной модуляции, которая повышает эффективность системы и обеспечивает более быструю работу в переходных процессах, а входящие в состав твердотельные конденсаторы рассчитаны на 20000 часов работы и добавляют системе дополнительный уровень защиты, обеспечивая при этом стабильное выходное напряжение с беспрецедентной производительностью. Такая функция, как Dr.Mos, помогает пользователям настроить плавный разгон, а проприетарные разъемы Tough Power Connectors от BIOSTAR обеспечивают стабильность и надежность работы источника питания.

Более подробно с новинками можно ознакомиться , пройдя по ссылкам Z590 VALKYRIE и Z590I VALKYRIE.