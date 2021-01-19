Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня компания Samsung официально сняла завесу тайны со своих последних ориентированных на рядовых потребителей твердотельных SATA накопителей 870 EVO. Серия 870 EVO от Samsung не достигает максимального потолка емкости для традиционных потребительских дисков SATA, а имеет максимальный объем 4 ТБ, однако, они могут похвастаться использованием 128-слойной технологии TLC от Samsung (Triple-Layer-Cell) NAND, которая предлагает повышенную долговечность и более высокую теоретическую производительность, чем более распространенные твердотельные накопители на основе QLC.

реклама

Компания Samsung указывает скорость последовательного чтения и записи 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно с переменным SLC кешем, это означает, что он постепенно уменьшается в размере по мере сокращения доступного свободного места на диске. Диски также имеют производительность 98K IOPS при произвольном чтении и 88K IOPS при записи и оснащены технологией Intelligent TurboWrite для поддержания максимальных скоростей работы интерфейса SATA 6 Гбит/с как можно дольше, прежде чем появится устойчивое снижение производительности. Samsung утверждает, что накопители серии 870 EVO также обеспечивают почти 38 процентное улучшение скорости произвольного чтения по сравнению с предыдущей моделью 860 и приводит рейтинг (TBW) в 2400 ТБ или 5-летнюю ограниченную гарантию, в зависимости от того, что наступит раньше для модели объемом 4 ТБ. SSD 870 EVO доступен с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ с соответствующим масштабированием буфера памяти дисков: 512 МБ DDR3 для моделей 256/512 ГБ, 1 ГБ для 1 ТБ, 2 ГБ для диска 2 ТБ и 4 ГБ для диска 4 ТБ. Цены на новинки составляют 49,99 долларов США за модель на 256 ГБ, 79,99 долларов США за 500 ГБ, 139,99 долларов США за 1 ТБ, 269,99 долларов США за 2 ТБ и 529,99 долларов США за 4 ТБ.