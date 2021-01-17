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На этой неделе во время выставки CES 2021 генеральный директор AMD провела небольшую пресс-конференцию, на которой обсудила важные темы, касающиеся будущего AMD и их отрасли. Теперь, когда AMD занимает сильные позиции, она считает, что им следует удвоить свои собственные технологии и инновации, не беспокоясь о других компаниях.

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Настольные процессоры - это самая сильная сторона AMD, а ноутбуки и корпоративные процессоры - два крупнейших рынка, на которые AMD имеет возможность вторгнуться, и AMD не планирует успокаиваться. Лиза Су говорит, что AMD уделяет большое внимание будущим архитектурам Zen 4 и Zen 5 и ожидает, что они будут как минимум «чрезвычайно конкурентоспособными».

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Лизу Су спросили, останется ли нынешнее максимальное количество ядер в центральных процессорах таким, как сейчас. Так количество ядер оставалось неизменным на протяжении двух поколений: восемь для мобильных устройств, шестнадцать для настольных компьютеров и шестьдесят четыре для серверов и рабочих станций. Лиза Су рассмеялась над этим вопросом, сказав, что в принципе и сейчас нет ограничений, а в будущем несомненно будет больше ядер. Они появятся, когда для этого потребуется потребителям и будут проведены соответствующие оптимизации на уровне программного обеспечения.

Один из способов, которым компания Intel планирует организовывать ядра в процессорах - это смешивание высокопроизводительных и высокоэффективных ядер в свои процессоры Alder Lake. По словам Лизы Су, AMD не планирует идти по этому пути, и отметила, что их текущие разработки уже "очень хорошо масштабируются от начального уровня к корпоративному, с правильным сочетанием мощности, производительности и площади кристалла".

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AMD действительно предвидит рост специализации в "следующие пару лет", но глава AMD считает, что они уже готовы справиться с этими проблемами. Указывая на консоли, она сказала, что у AMD есть сильное полу- подразделение для реализации этих возможностей. Она также подтвердила свою веру в архитектуру x86, в отличие от более гибкой Arm, охарактеризовав ее как сильную экосистему, заслуживающую больших вложений.

Однако AMD не может продолжать инвестировать в новые продукты, не обеспечив возможности для их производства. У AMD скоро появятся новые графические процессоры и процессоры Epyc Milan. AMD ожидает определенной напряженности в первой половине года, которая ослабнет только к следующему релизу процессоров и графических процессоров во второй половине 2021 года.

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К счастью, AMD ожидает, что цены начнут снижаться по мере вступления в силу тарифных контрмер и уменьшения количества проблем, связанных с Covid-19.

Говоря о проблемах с доступностью своей продукции, Лиза Су отметила, что компания работает над решением этой проблемы, например, чтобы предотвратить проблемы с поставками в будущем, AMD инвестировала в строительство нового оборудования и объектов. Компания будет готова удовлетворить растущий уровень спроса при выходе следующих поколений центральных и графических процессоров.