ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG279QM
Компания ASUS анонсировала обновленную версию монитора ROG Swift PG279Q, получившую название ROG Swift PG279QM. Этот новый монитор имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей, размер экрана 27 дюймов и высокую частоту обновления 240 Гц. Частота обновления 240 Гц является идеальной для геймеров, играющих в FPS и гоночные симуляторы. Монитор был продемонстрирован на выставке CES 2021.
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Этот монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая сопоставляет частоту обновления монитора с кадрами, генерируемыми графическим процессором. Эта технология использует специальный процессор NVIDIA G-SYNC и устраняет артефакты, в том числе разрывы экрана, создавая гораздо более захватывающий игровой процесс. Монитор также поддерживает технология NVIDIA Reflex, разработанную специально для игроков и позволяет получить значительное преимущество перед другими игроками.
Этот монитор предлагает поддержку широкой цветовой гаммы для более ярких и реалистичных изображений, а также поддержку расширенного динамического диапазона. Кроме того, новинка может похвастаться 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, которая в основном используется в кинематографическом контенте и имеет сертификат VESA DisplayHDR400.
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На данный момент компания ASUS еще не объявила о ценах и о том, когда этот монитор будет доступен для покупки.
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