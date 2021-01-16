Sapphire представила видеокарту Radeon GPRO X070 с пассивной системой охлаждения
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Одна из ведущих компаний по производству видеокарт Radeon, Sapphire анонсировала новую модель GPRO под названием X070 Compute Card. Эта модель была разработана для профессионального использования. Sapphire предлагает карту для серверного использования, где охлаждение уже обеспечивается встроенными в корпус вентиляторами.
Карта построена на базе графического процессора Radeon RX 5700 XT на кристалле Navi 10. Эта модель имеет 40 вычислительных блоков с 2560 потоковыми процессорами. Модель Sapphire GPRO оснащена 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, работающей на скорости 14 Гбит/с. Что касается частоты графического процессора, то GPRO X070 имеет эталонные характеристики, установленные компанией AMD - 1607/1755/1905 МГц для базовой, игровой и повышенной частоты соответственно. Тот факт, что у этой карты есть игровые частоты, указанные в официальных спецификациях, может показаться странным, учитывая, что карта предназначена для профессиональных нагрузок, но технически это просто кастомная Radeon RX 5700 XT.
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Интересно, что видеокарта GPRO X070 имеет второй BIOS с пресетом Efficiency Mode. В этом режиме тактовая частота снижается до 1500/1700/1750 МГц, а скорость работы памяти сохраняется неизменной 14 Гбит/с. Неясно, какова именно цель этого режима, но снижение тактовой частоты часто наблюдается на видеокартах при майнинге криптовалют.
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Это нетипичная видеокарта для центров обработки данных, поскольку она оснащена четырьмя разъемами для подключения дисплея. Обычно профессиональные карты, работающие в вычислительных кластерах, не имеют разъемов для вывода изображения, поскольку доступ к ним осуществляется удаленно.
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На данный момент компания Sapphire не назвала цену своей новой модели, равно как и срок появления на рынке.
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