Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал интригующее сравнение трех устройств с чипсетами Qualcomm Snapdragon. Результаты Geekbench для OnePlus 8 Pro с Snapdragon 865 и Vivo V2049A (вероятно, iQOO 7) со Snapdragon 888 были опубликованы вместе с результатами смартфона Vivo V2045 с 8-ядерным процессором Qualcomm, которым, по словам инсайдера, может оказаться чипсет Snapdragon 870.

Независимо от окончательного названия, потенциальный Snapdragon 870 в этом сравнении показывает себя очень хорошо. Одноядерный результат в 1034 балла и многоядерный в 3513 баллов позволяют этому чипсету опережать Snapdragon 865 в OnePlus 8 Pro на + 18,04% и + 15,07% соответственно. Загадочный процессор также хорошо конкурирует с новейшим флагманским чипсетом Snapdragon 888, установленном в смартфоне iQOO 7. В сравнении с ним оценки возможного Snapdragon 870 отстают всего на 8,98% в однопоточном тесте и на 5,05% в многопоточном.

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 580 - 40 тр Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Кроме того, дальнейшее изучение Vivo V2045 в Geekbench от Digital Chat Station показывает, что частота работы процессора достигает 3,19 ГГц, что выше максимума для Snapdragon 865, составляющего 2,84 ГГц и Snapdragon 865+ с его максимальными 3,1 ГГц. Qualcomm Snapdragon 888 имеет основное ядро с частотой 2,84 ГГц благодаря наличию ядер Kryo 680. Описываемый потенциальный Snapdragon 870, безусловно, является интересным продуктом, который, без сомнения, найдет свое применение во многих высокопроизводительных смартфонах в наступившем году.

реклама