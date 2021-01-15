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Qualcomm Snapdragon 888 является лучшим флагманским процессором для смартфонов на рынке. Хотя MediaTek собирается представить новый флагманский процессор, он не будет соответствовать Snapdragon 888. У Samsung также есть Exynos 2100, который является прямым конкурентом Snapdragon888. Однако не многие сторонние производители телефонов используют чипсет Exynos. OnePlus - один из многих китайских производителей, которые проявили интерес к выпуску телефона с процессором Snapdragon 888. Серия OnePlus 9 будет использовать этот чип, однако модель OnePlus 9 Lite его не получит.

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OnePlus 9 Lite - это телефон среднего уровня в серии OnePlus 9. Однако, если последние сообщения верны, он все равно будет использовать флагманский чип от Qualcomm, но только предыдущего поколения. Недавние отчеты показывают, что OnePlus 9 Lite будет поставляться с Qualcomm Snapdragon 865.

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Кроме того, в отчетах утверждается, что общая конфигурация OnePlus 9 Lite сильно отличается от OnePlus 8T. Этот смартфон будет иметь AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления. Он также будет иметь тройной модуль задней камеры, а также операционную систему Android 11 из коробки.

В новостях также говорится, что OnePlus 9 Lite может не получить технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт, в то время как OnePlus 8T уже поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, вероятно, будут поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт или даже выше.

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Что касается официальной даты выпуска, то все предположения указывают на март месяц. Помимо OnePlus 9 Lite, также будут представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. В сообщениях также указывается, что OnePlus 9 Lite будет представлен на рынках Китая и Индии, а вопрос о его появлении на других рынках пока остается открытым.