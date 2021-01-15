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Компания ASUS представила самую младшую на данный момент видеокарту серии STRIX - ROG GeForce RTX 3060 STRIX. Новая карта намного меньше, чем модели STRIX на базе графического процессора GA102 и даже GA104. Тем не менее, новинка по-прежнему имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами и толщину более чем два слота расширения.

Карта оснащена осевыми вентиляторами, которые вращаются против часовой стрелки, чтобы уменьшить турбулентность. Они также поддерживают технологию 0 дБ, это означает, что вентиляторы перестанут вращаться, когда температура графического процессора упадет ниже 50 градусов.

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По сравнению с GeForce RTX 3060 Ti ROG STRIX эта карта тоньше и короче. RTX 3060 Ti имеет 2,9-слотовую конструкцию, тогда как эта модель - 2,7-слотовая. Однако основное отличие - это графический процессор, который использует новая карта. GeForce RTX 3060 - первая модель от NVIDIA на базе графического процессора GA106. Эта модель имеет 3584 ядра CUDA, что на 1280 ядер CUDA меньше, чем в варианте Ti.

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GeForce RTX 3060 STRIX оснащена одним 8-контактным разъемом питания, которого более чем достаточно для этой модели с TDP мощностью 170 Вт. Однако стоит отметить, что RTX 3060 Ti комплектуется двумя такими разъемами. Что интересно, у карты нестандартные разъемы для подключения дисплея: два HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4.

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Компания ASUS не раскрыла ни цены, ни окончательные спецификации двух своих моделей ROG STRIX RTX 3060, доступных в вариантах с заводским разгоном и без разгона. NVIDIA уже объявила, что карты GeForce RTX 3060 будут доступны к концу февраля.