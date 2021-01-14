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Благодаря стандарту подключения дисплеев HDMI 2.1 новые видеокарты теперь готовы поддерживать дисплеи следующего поколения с панелями сверхвысокого разрешения с гораздо более высокой частотой обновления. Развертывание мониторов следующего поколения было очень медленным, и, несмотря на дебют стандарта еще в январе 2017 года, только на этой неделе на выставке CES 2021 производители мониторов начали представлять свои новые продукты с HDMI 2.1. На этой неделе, например, компания ASUS представила три монитора 4K HDMI 2.1 с частотой обновления 144 Гц, однако их появление не ожидается до первого или даже второго квартала текущего года.

Кроме HDMI есть еще DisplayPort, который, в отличие от первого, уже сделал возможными игры в формате 4K 60 Гц+ благодаря технологии под названием Display Stream Compression (DSC). DSC сжимает изображение сверхвысокого разрешения без заметной потери качества. Однако, геймеры и создатели контента предпочли бы иметь полный несжатый поток.

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HDMI 2.1 станет новым стандартом, который обеспечивает 12-битное разрешение 4K со скоростью до 120 кадров в секунду без DSC. Разъем HDMI 2.1 имеет максимальную пропускную способность 48 Гбит/с. Для сравнения, стандарт DisplayPort 2.0, который еще не был применен ни на одной видеокарте или игровой консоли, может предложить до 77,37 Гбит/с. DisplayPort 2.0 поддерживает до 8K 85 Гц или 4K 240 Гц.

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Ожидалось, что мониторы с DisplayPort 2.0 будут выпущены в конце 2020 года, чего не произошло. В коротком заявлении для The Verge организация, отвечающая за стандарт разъемов дисплея, подтверждает, что произошла задержка.

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"Мониторы, поддерживающие DisplayPort 2.0, в настоящее время находятся в разработке, но ни один из них еще не выпущен на рынок, DisplayPort 2.0 теперь работает с новыми системными чипами, которые должны появиться в продуктах позже в 2021 году", - заявил представитель VESA для The Verge.

Задержка якобы вызвана пандемией COVID, которая теперь, похоже, служит оправданием для каждой неудачи или задержки. Однако неясно, будут ли архитектуры AMD RDNA3 и NVIDIA Lovelace поддерживать DisplayPort 2.0 на видеокартах следующего поколения. На данный момент ни GeForce RTX 3000, ни Radeon RX 6000 не способны поддерживать максимальную пропускную способность DP 2.0. Для этого нужно новое оборудование, которого, как и мониторов, пока нет.