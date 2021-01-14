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Сегодня компания MSI объявила стоимость своих материнских плат на базе флагманского чипсета Intel Z590. Топовая серия MEG была показана на отдельном мероприятии под названием Tech for the Future. самой дорогой платой стала Z590 MEG GODLIKE, которая представляет собой серьезную переработку дизайна по сравнению с предшественником. У неё нет водоблока, как у других материнских плат премиум-класса, но новинка обладает многими функциями, которых нет на других материнских платах. Кроме того, компания MSI представила серии MEG ACE и MEG UNIFY. Обе серии материнских плат сохранили очень темную цветовую гамму, хотя важно отметить, что на данный момент это только рендеры, а не реальные фотографии конечных изделий. Интересным выглядит разброс цен на платы различных серий. Разница в стоимости между самой дешевой платой и самой дорогой достигает более пяти крат. Минимальная рекомендованная стоимость платы на флагманском чипсете составляет 185 евро, а стать обладателем топовой платы и получить полный "фарш" можно за 999 евро.

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Компания ASUS также представила свою новую линейку материнских плат на чипсете Intel 590, включая серии ROG Maximus и ROG Strix. Стоимость флагманской модели ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL с моноблоком с жидкостным охлаждением, разработанной в сотрудничестве с EK, будет составлять невероятные 1516 евро, а самая дешевая материнская плата на Z590 от ASUS будет стоить 189 евро, что примерно равно бюджетной плате от MSI. За эти деньги покупатель сможет приобрести плату PRIME Z590M-PLUS. Компания ASUS ожидает, что их материнские платы будут доступны для приобретения в первом квартале 2021 года, что как раз совпадает со временем выхода на рынок новейшего поколения настольных процессоров Rocket Lake-S.

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