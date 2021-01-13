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Компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Mix 3 еще в 2018 году, а через два месяца представила улучшенную версию Mi Mix 3 5G. По какой-то причине с тех пор компания не смогла предложить этому довольно популярному устройству преемника, но похоже, что вскоре Mi Mix 4 наконец-то появится в продаже.

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Как указано в исходном коде собственного веб-сайта Xiaomi en.miui.com, похоже, что китайская компания планирует выпустить смартфон Mi Mix 4. Телефон указан рядом с такими устройствами, как Mi 10, Mi 10 Pro, Poco F2 Pro, и, что еще более интересно, Mi Note 11.Похоже, что у Xiaomi также есть планы на Mi Note 11.

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Xiaomi перешла от выпуска Mi Note 3 в 2017 году к Mi Note 10 в 2019 году, причем последний удостоился чести стать первым смартфоном с камерой разрешением 108 МП. Многие ожидали, что в прошлом году у Mi Note 10 появится прямой преемник, но выпуск похоже запланирован на наступивший 2021 год.

Будет интересно посмотреть, что будет представлять собой долгожданный многими Mi Mix 4. Как правило, серия Mi Mix была испытательной площадкой Xiaomi для новых, футуристических дизайнов и функций. Например, оригинальный Mi Mix направил индустрию по пути внедрения безрамочного дизайна. Возможно, новинка задаст очередной тренд на рынке смартфонов.