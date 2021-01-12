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Компания NVIDIA представит сегодня свои мобильные графические процессоры Ampere, и все мы ожидаем, что многие производители официально анонсируют ноутбуки на этих новых графических процессорах. Хотя публикация тестов производительности NVIDIA все еще находятся под запретом, порталу Notebookcheck удалось собрать некоторые начальные сведения о производительности с предварительных образцов ноутбуков.

В отличие от поколения Turing, мобильные карты Ampere значительно сократили количество ядер CUDA по сравнению с их настольными аналогами, результат которого можно увидеть в сравнении ниже. Пройдет некоторое время, прежде чем станет известно о производительности в игровых приложениях, но цифры в 3DMark должны дать справедливую предварительную оценку возможностей Ampere Mobile.

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В 3DMark 11 видно, что карта GeForce RTX 3080 Mobile показывает примерно равную производительность с настольным вариантом видеокарты GeForce RTX 3070, но она примерно на 18% медленнее, чем средний настольная GeForce RTX 3080. Аналогичный разница производительности наблюдается при сравнении RTX 3070 Mobile с соответствующим настольным вариантом. Тем не менее, GeForce RTX 3060 Mobile, похоже, находится на одном уровне с настольным вариантом RTX 2060 Super, но на 41% быстрее, чем RTX 2060 Mobile. По сравнению с RTX 2080 Super Mobile, видеокарты RTX 3070 Mobile и RTX 3080 Mobile примерно на 6% и 24% быстрее соответственно.

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Тест 3DMark Time Spy показывает, что RTX 3080 Mobile на 17% превосходит показатели RTX 2080 Super Mobile и примерно на 14% быстрее, чем RTX 3070 Mobile. Также из диаграмм видно, что RTX 3080 Mobile на 31% медленнее своего настольного варианта. RTX 3070 Mobile примерно на 3% быстрее, чем RTX 2080 Super Mobile в этом тесте.

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Что тестовой сцены 3DMark Fire Strike, RTX 3080 Mobile отстает от средних значений настольных версий RTX 3070 и RTX 3080 на 13% и 31% соответственно. RTX 3060 Mobile отстает от среднего значения RTX 2080 Super Mobile примерно на 10%, но также на 4% быстрее, чем настольная видеокарта RTX 2060 Super.