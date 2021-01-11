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На портале Geeknetic появилась утечка информации о грядущей серии процессоров Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S. Согласно представленным скриншотам, полученным Geeknetic, компания Intel якобы официально объявила о своей серии процессоров 11-го поколения Rocket Lake-S во время пресс-брифинга на выставке CES 2021.

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Компания Intel подтвердила, что чипы серии Core 11-го поколения имеют 20 линий PCIe 4.0 , что на 4 полосы больше, чем текущая серия Core 10-го поколения, известная как Comet Lake-S. Новые процессоры основаны на архитектуре Cypress Cove, которая может предложить пользователям до 8 физических ядер. Intel выпустила слайд с изображением Rocket Lake-S, который явно подчеркивает наличие именно 8 вычислительных ядер. Кроме того, грядущие процессоры оснащены встроенной графикой Xe Graphics следующего поколения.

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Компания Intel продемонстрировала результаты тестирования своего нового 8-ядерного процессора Rocket Lake-S Core i7 в сравнении с 12-ядерным процессором AMD, которым предположительно является Ryzen 9 5900X. Согласно снимкам экрана, опубликованным Geeknetic, процессор Intel оказывается быстрее в игре Metro: Exodus. В качестве графической карты в обоих случаях выступала GeForce RTX 3080 Система была сопряжена с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, однако не указано, была ли использована технология Resizable BAR, которая уже может применяться с мобильными процессорами Tiger Lake-H, благодаря сотрудничеству Intel с NVIDIA.

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