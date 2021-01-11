Redmi K40 Pro на Snapdragon 888 выходит в феврале по цене 465 долларов
Смартфон Redmi K40 уже некоторое время присутствует в новостях, и то и дело появляются утечки с рендерами новинки, а также ожидаемыми спецификациями, готовящими поклонников к следующей флагманской линейкой от суббренда Xiaomi. Однако, официальная информация о телефоне обнародована впервые.
реклама
Генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг недавно на Weibo подтвердил, что бренд собирается выпустить новое устройство с флагманским процессором Snapdragon 888 в серии Redmi K40. Учитывая прошлые смартфоны, почти наверняка устройством на Snapdragon 888 будет Redmi K40 Pro, в то время как обычный Redmi K40 получит чипсет Snapdragon серии 700, возможно, Snapdragon 775G.
Лу Вейбинг также дал дополнительную информацию о линейке. Во-первых, в телефоне будет премиальный дисплей. Возможно, это будет AMOLED панель с частотой 120 Гц. Кроме того, телефон наверняка получит аккумуляторную батарею емкостью более 4000 мАч, что в прочем будет не удивительно, так как Xiaomi уже давно выпускает смартфоны с аккумуляторами емкостью не мене 4000 мАч.
реклама
Однако наиболее интересным является тот факт, что Redmi K40 Pro будет стоить 2999 юаней. Это примерно составляет 465 долларов США, что, вероятно, сделает его самым дешевым телефоном на чипсете Snapdragon 888 на рынке на момент запуска, а это еще больше укрепит его репутацию "убийцы" флагманов. В любом случае ждать осталось не долго, так как Redmi K40 Pro будет представлен в следующем месяце.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила