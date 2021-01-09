Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На первых двух картинках, появившихся в тизере, изображен игровой ноутбук и дискретная видеокарта GeForce RTX в мобильном форм-факторе. Точной моделью графического процессора, похоже, является GA104, который, по слухам, предназначен для мобильных серий RTX 3080 и RTX 3070. Обе карты будут иметь 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 (судя по 8 чипам памяти), однако RTX 3080 Mobile также будет доступна с объемом памяти 16 ГБ.

реклама

Изображение справа подтверждает, что NVIDIA продемонстрирует на ноутбуках возможность изменения размера базового реестра адресов (ReSize BAR).

анонсы и реклама 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -40% на HDD Fujitsu в Регарде Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

В тизере также кратко показана игра Outriders, разработанная People Can Fly. Игра выйдет 1 апреля, но бесплатная демоверсия выйдет 25 февраля. Тизер может указывать, что в игре будут использоваться технологии визуализации компании NVIDIA.

На картинке слева показан логотип GeForce RTX, который выглядит как сторона настольной эталонной видеокарты Ampere. Предполагается, что на мероприятии может быть анонсирована видеокарта GeForce RTX 3060 12GB в виде версии Founders Edition.

реклама

NVIDIA GeForce RTX: Game On - это грядущее событие, которое начнется 12 января в 9:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Оно будет транслироваться на каналах Twitch и YouTube.