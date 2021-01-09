В сети появился тизер с анонсом мероприятия GeForce RTX: Game On
На первых двух картинках, появившихся в тизере, изображен игровой ноутбук и дискретная видеокарта GeForce RTX в мобильном форм-факторе. Точной моделью графического процессора, похоже, является GA104, который, по слухам, предназначен для мобильных серий RTX 3080 и RTX 3070. Обе карты будут иметь 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 (судя по 8 чипам памяти), однако RTX 3080 Mobile также будет доступна с объемом памяти 16 ГБ.
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Изображение справа подтверждает, что NVIDIA продемонстрирует на ноутбуках возможность изменения размера базового реестра адресов (ReSize BAR).
В тизере также кратко показана игра Outriders, разработанная People Can Fly. Игра выйдет 1 апреля, но бесплатная демоверсия выйдет 25 февраля. Тизер может указывать, что в игре будут использоваться технологии визуализации компании NVIDIA.
На картинке слева показан логотип GeForce RTX, который выглядит как сторона настольной эталонной видеокарты Ampere. Предполагается, что на мероприятии может быть анонсирована видеокарта GeForce RTX 3060 12GB в виде версии Founders Edition.
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NVIDIA GeForce RTX: Game On - это грядущее событие, которое начнется 12 января в 9:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Оно будет транслироваться на каналах Twitch и YouTube.
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