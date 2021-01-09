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Месяц назад появились первые рендеры Galaxy A32, самого дешевого телефона с поддержкой 5G от Samsung, но эти рендеры не дали должного представления о том, как будет выглядеть устройство, но сегодня появилась возможность увидеть смартфон в полной красе. Он может стать одним из самых красивых бюджетных смартфонов на рынке.

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Рендеры появились на портале WinFuture.de, поэтому этим изображениям можно доверять. Они показывают, как устройство будет выглядеть в нескольких цветовых вариантах. Он намного более обтекаемый, и на нем практически отсутствует выступ камеры.

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Следует сказать, что Samsung выпустит Galaxy A32, A52 и A72 в вариантах 5G, однако, чтобы захватить больший объем рынка, эти телефоны также будут доступны в вариантах 4G.

Очевидно, что компания Samsung покончила с большими модулями камер. На этот раз дизайн намного проще, без каких-либо нагромождений.

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Что касается характеристик, то Galaxy A32 получит 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и широким подбородком на нижней стороне передней панели. Датчик отпечатков пальцев находится сбоку устройства, другой информации пока нет. Предположения указывают на то, что Galaxy A32 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 720, который оснащен встроенным модемом 5G, и предлагает поддержку сетей частотой до 6 ГГц. В компании Samsung, вероятно, предпочтут использовать 48-мегапиксельную основную камеру со сверхширокоугольным сенсором, а также макро-камеру и датчик глубины. Вероятнее всего, Galaxy A32 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость будущего смартфона и время его появления в продаже пока остаются не известны.