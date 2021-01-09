Motorola готовит к запуску два новых доступных смартфона: Moto G Power 2021 и Moto G Play 2021
Компания Motorola выпустила новую версию смартфона Moto G Power. Он называется Moto G Power 2021 и предлагает некоторые значительные улучшения камеры. Все остальное осталось прежним, с небольшими обновлениями. Moto G Power 2021 стоит 199 долларов США за базовый вариант с 32 ГБ памяти и 3 ГБ оперативной памяти и будет доступен для покупки с 13 января.
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Как и Moto G Stylus 2021, Moto G Power 2021 имеет экран немного большего размера, чем его предшественник. Его 6,6-дюймовая IPS панель разрешением HD+ на 0,2 дюйма больше, чем у оригинального Moto G Power. Смартфон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с графическим процессором Adreno 610, до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Moto G Power 2021 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 15 Вт.
Как упоминалось ранее, основным улучшением Moto G Power 2021 является камера. Он по-прежнему имеет три задние датчика, однако на этот раз основной датчик имеет разрешение 48 Мп, в отличие от датчика на 16 МП, который использовался ранее. Сверхширокоугольный объектив отсутствует, а в наличие имеются датчик глубины на 2 Мп и такой же макрообъектив. Как ни странно, селфи-камера получила датчик меньшего разрешения - вего 8-мегапикселей. Также новинка лишилась поддержки записи видео 4K 30 кадров в секунду. Moto G Power 2021, однако, получил модный нынче сканер отпечатков на боковой панели.
Наряду с Moto G Stylus 2021 и Moto G Power 2021 Motorola также представила третий недорогой телефон под названием Moto G Play 2021, который будет продаваться по цене 169 долларов США и является самым доступным телефоном из этой серии.
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Moto G Play 2021 поставляется с 6,5-дюймовой IPS панелью с разрешением HD+, чипсетом Qualcomm Snapdragon 450, графическим процессором Adreno 610, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Его камера относительно проста и имеет основной датчик на 13 Мп и датчик глубины на 2 МП сзади, а также с селфи-камеру на 5 Мп, расположенную в каплевидном вырезе экрана.
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