Компания MSI, похоже, готовится обновить свою видеокарту GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X при помощи относительно глубокой переработки. Новая видеокарта Ventus 2X V1 сохраняет все те же рабочие тактовые частоты предыдущего Ventus 2X (тактовая частота разгона 1695 МГц в модели OC) и тот же уровень TGP в 200 Вт. Основная часть изменений сосредоточена на мощности подсистемы питания и отвода тепла.

Первая ревизия GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X

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Обновленная видеокарта Ventus 2X V1 избавилась от двух 8-контактных разъемов питания оригинала и теперь предлагает всего один 8-контактный разъем для подачи питания. Это может означать снижение потолка разгона для карты, однако точно мы узнаем ответ на этот вопрос только тогда, когда они появятся на полках магазинов. Но тот факт, что компания MSI также пересмотрела систему охлаждения, похоже, подтверждает эту теорию. С возможной меньшей подачей электроэнергии на видеокарту, MSI сочла целесообразным сделать модель Ventus 2X V1 более тонкой картой по сравнению со своей предшественницей. Сейчас эта видеокарта оснащена двухслотовой системой охлаждения толщиной 42 мм, тогда как в первой ревизии это была 2,2-слотовая карта толщиной 52 мм.

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