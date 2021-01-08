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Выставка CES 2021 начнется 11 января 2021 года. В преддверии этого события CTA объявил награды Honoree и Best Of Gong за инновации, которые составляют часть шоу. Победителей конкурса выбирают 89 судей-экспертов, которые оценивают широкий спектр продуктов от маршрутизаторов до камер видеонаблюдения. Из выбранных ими лауреатов 8 являются смартфонами.

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В их число входят такие телефоны как Asus ROG Phone 3, OnePlus 8 Pro, LG Wing (первый и единственный в мире телефон с поворотным экраном) и LG Velvet. Однако некоторые из них не столь очевидны для попадания в число лауреатов, например TCL 10 5G UW и Samsung Galaxy A51 5G.

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Samsung также получила почетные награды за свои наушники Galaxy Z Flip 5G и Buds Live TWS. Тем не менее, его единственная номинация на Best Of - это серия Galaxy Note 20 и BTS-edition Buds+. Среди награжденных также достойные представители категории ноутбуков, такие как HP Envy 13, Asus ZenBooks Flip и Pro 15 и Lenovo Legion Slim 7.

Что касается других категорий, то AMD теперь может гордиться тем, что серия процессоров Ryzen 5000 для настольных ПК является победителем премии CES 2021 Best of Innovation Award. Статус Honoree также был удостоен 1More с его гарнитурой TWS ANC Pros, гарнитура Audeze Penrose и мобильный геймпад Asus ROG Kunai 3. Полный список конкурсов CES 2021 Innovation Awards должен быть обнародован к концу мероприятия 14 января 2021 года.