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В прошлом году компания AMD представила APU Ryzen для Chromebook, обещая гораздо лучшую производительность по сравнению с их предшественниками Athlon. На выставке CES 2021 компания Acer представит первую серию Chromebook, в которой используются эти новые APU.

Acer Chromebook Spin 514 - первый Chromebook, оснащенный APU Ryzen 7 3700C и Ryzen 5 3500C. Эти процессоры обеспечивают значительно более широкие возможности и большую производительность для запуска Linux и требовательных приложений Android по сравнению с обычными Chromebook. Кроме того, Spin 514 можно получить с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем NVMe емкостью 256 ГБ.

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Acer также гарантирует, что Chromebook Spin 514 сможет справиться с капризами повседневного использования, а 14-дюймовый экран FHD Spin 514 защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Ноутбук-трансформер также сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H. Acer заявляет, что Spin 514 выдерживает падения с высоты до 122 см и воздействие давления до 60 кг.

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Связь обеспечивается двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-C, которые поддерживают зарядку и выход на DisplayPort. Также доступны устройство чтения карт памяти microSD, два порта USB 3.2 Gen1 и порт HDMI в некоторых моделях. Двухдиапазонный беспроводной AC с 2x2 MU-MIMO обеспечивает сетевое подключение. Компания Acer не указала емкость аккумулятора, но сообщила, что Chromebook Spin 514 может обеспечить до 10 часов автономной работы.

Помимо обычного Chromebook Spin 514, Acer также предлагает корпоративное обновление через программу Chromebook Enterprise. Это позволяет ИТ-отделам компаний создавать безопасную среду мобильных облачных вычислений, а также обеспечивает больший контроль над обновлениями ОС, развертыванием приложений и т. д. Как потребительская, так и корпоративная версии Chromebook Spin 514 поддерживают приложения Android через Google Play Store.

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Acer Chromebook Spin 514 будет доступен с марта по цене от 479 евро, а вариант Enterprise - от 669 евро.