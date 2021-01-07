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Windows 10 получит большое обновление панели задач и новый функционал

Microsoft готовит для Панели задач Windows 10 крупное обновление с новой функцией
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 Компания Microsoft вводит новостную ленту в стиле Google Discover в Windows 10 со следующим обновлением, которое должно появиться во второй половине 2021 года. Новостная лента будет присутствовать на панели задач в качестве опции, это означает, что пользователь может выбрать его использование или сокрытие, щелкнув значок правой кнопкой мыши.

 Эта функция является частью Windows Shell Experience, и ее нельзя отключить или удалить вручную, как и в Windows 10 Meet Now. С помощью этой функции можно просматривать новости на основе интересов и обновления погоды на панели задач Windows, и все это обеспечивается сетью Microsoft MSN.

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 Как можно видеть на скриншоте ниже, каждая новость находится на отдельной карточке, и пользователь сможет отфильтровать их по категориям, чтобы лучше понять, к какой теме относятся эти статьи.

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 Нажатие на такие категории, как спорт, позволяет изучить эту конкретную тему и получить доступ к статьям, относящимся к этой теме, включая текущие результаты и другой визуальный контент, прямо с панели задач.

 Также можно настроить ленту, заблокировав выбор «Больше подобных историй» или «Меньше таких историй» под новостью. Конечно, Microsoft будет использовать свой алгоритм, чтобы предлагать больше историй о вещах, которые имеют отношение к конкретным интересам каждого отдельного пользователя компьютера, благодаря возможностям Bing AI и ML.

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 Эта функция в настоящее время присутствует в Windows 10 Build 21286 и может появиться в октябре с обновлением Sun Valley (21H2). Если есть желание протестировать его сейчас, то нужно будет загрузить предварительную сборку и переключить регион устройства на США, Канаду, Великобританию, Австралию или Индию.

 Также стоит отметить, что для новостной ленты требуется Microsoft Edge на основе Chromium, и в настоящее время он находится на ранней стадии разработки, поэтому неясно, будет ли он включен в следующую версию Windows 10. Предполагается, что помимо улучшений панели задач Microsoft также работает над обновлением функций Windows 10 с новым пользовательским интерфейсом и улучшениями темного режима.

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Теги

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