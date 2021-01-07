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В сеть просочилась информация еще об одном процессоре AMD EPYC Milan 3-го поколения, и на этот раз стали доступны тесты EPYC 7543 с 32 ядрами на архитектуре Zen 3. Ожидается, что линейка серверных процессоров 3-го поколения EPYC Milan будет запущена в этом квартале и заменит линейку 2-го поколения EPYC Rome, в которой использовалась архитектура Zen 2.

Процессор AMD EPYC 7543 был замечен пользователем Twitter @Leakbench в базе данных Geekbench 4. Чип имеет архитектуру Zen 3 и состоит из 32 ядер и исполняет 64 потока. тестовая система работала в однопроцессорной конфигурации.

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Что касается тактовых частот, то чип имеет номинальную базовую частоту 2,8 ГГц и увеличивает ее до 3,7 ГГц, что является довольно приличной тактовой частотой для процессора. Основываясь на частотах, можно предположить, что чип будет иметь TDP около 200 Вт. ЦП также имеет 256 МБ кеш-памяти L3 и 16 МБ кеш-памяти L2.

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Что касается производительности, то процессор набрал 6065 баллов в одноядерном и 111379 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, двухчиповый сервер Intel Xeon Platinum 8276 с 56 ядрами и 112 потоковыми процессорами набрал только 4913 баллов в одноядерном и 112457 баллов в многоядерном тесте. Тестовая платформа Intel также была укомплектована 192 ГБ системной памяти, в то время как система AMD 3-го поколения EPYC Milan оснащена 384 ГБ системной памяти. Поэтому для лучшего сравнения лучше использовать результат для двойного сервера Xeon Platinum 8280 с 56 ядрами и 112 потоками, который также имел 384 ГБ системной памяти. Эта система набрала 5048 баллов в одноядерном тесте и 117171 балл в многоядерном тесте.

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Независимо от наличия большего количества ядер и потоков, одного процессора AMD EPYC Milan было достаточно, чтобы набрать более высокий балл в одноядерном режиме, не уступая топовым чипам Intel Cascade Lake. Также необходимо принять во внимание, что этот тест в полной мере использует набор инструкций AVX-512, который имеется в процессорах Intel, что дает им преимущество в оценке, хотя существует не так много реальных рабочих нагрузок, которые используют инструкции AVX-512.

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Таким образом, процессоры AMD EPYC Milan будут иметь значительно более высокое преимущество в общей производительности, не говоря уже о лучшем соотношении производительность/стоимость и производительности на ватт, что приведет к снижению совокупной стоимости владения серверов на процессорах EPYC Milan.

Intel, похоже, не хватает процессорных ядер, поскольку AMD теперь предлагает два полных поколения серверных процессоров с числом ядер до 64. Это выглядит мрачно для линейки серверных чипов Intel Ice Lake-SP, но Intel, похоже, делает все ставки на рабочие нагрузки AVX-512, поскольку это единственное их преимущество перед процессорами AMD EPYC.