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New York Times: Вслед за видеокартами подорожают остальные компоненты ПК

Сегодня появилась статья в New York Times, согласно которой в ближайшее время ожидается рост на все компоненты, входящих в состав компьютеров
[ ] для раздела Блоги
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<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
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 Вчера появилось сообщение, что ASUS официально увеличивает цены на свои видеокарты и материнские платы из-за увеличения затрат на компоненты и логистику. Что имелось в виду под этим, было не совсем понятно для всех, так как казалось, что компания приспособилась к текущим рыночным ценам, превышающим рекомендованную производителем розничную цену на такие компьютерные компоненты, как видеокарты. Графические процессоры сегодня продаются по гораздо более высоким ценам по сравнению с исходным MSRP, и это представляет реальную проблему для потребителей. Сегодня появилось объяснение сложившейся ситуации.

 Согласно изданию New York Times, льготы по китайским импортным тарифам истекли с наступлением нового 2021 года, и мы можем ожидать, что тарифы будут находиться в пределах 7,5% - 25%, что значительно увеличит стоимость компонентов. Пользователь Reddit отметил, что MSRP вырастет примерно на 80 долларов для каждого крупного производителя графических процессоров, таких как ASUS, GIGABYTE, PNY, Zotac и т. д. Поэтому стоит ожидать, что другие компании также будут корректировать MSRP, как это сделала ASUS. Освобождение от импортных пошлин также должно увеличить рекомендованную производителем розничную цену для других компонентов для персональных компьютеров, таких как материнские платы, твердотельные накопители, блоки питания, корпуса, да, в принципе, всех без исключения. Все это является результатом торговой войны между Китаем и администрацией Трампа, и остается вопрос, изменится ли ситуация в отрасли после прихода к руководству нового президента США.

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