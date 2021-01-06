Первые смартфоны Honor на чипсетах Qualcomm 5G появятся в начале лета
После ухода из Huawei первым смартфоном Honor станет серия Honor V40. Младшая версия будет использовать процессор MediaTek Dimensity 1000+. В то же время последние новости указывают на то, что Honor также возобновила сотрудничество с Qualcomm, и первый смартфон Honor с процессором Snapdragon 5G уже находится в стадии разработки.
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Источник сообщил, что сотрудничество между Honor и Qualcomm продолжается. Поскольку Honor Terminal не входит в список организаций США, одобрение не требуется для сотрудничества с компаниями поставщиками США. Учитывая, что Honor официально стала независимой только в конце прошлого года, от возобновления сотрудничества с Qualcomm до запуска продукта пройдет некоторое время. Так что смартфон Honor на чипсетах Snapdragon 5G не появится сразу.
Китайское информационное агентство Caixin со ссылкой на источники также сообщает, что смартфоны Honor на базе чипов Qualcomm 5G уже находятся в разработке. Плюс к этому добавлено, что новинки должны появиться на рынке примерно в мае-июне 2021 года, а моделей с флагманскими характеристиками пока вообще не предвидится. Первые смартфоны будут позиционироваться как продукты среднего класса.
Таким образом, получить в свое пользование смартфон с чипсетом Snapdragon 888 на начальном этапе для поклонником марки не представляется возможным. Вместо этого производитель будет использовать чипы Snapdragon из серии 7xx, предположительно Snapdragon 765G.
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