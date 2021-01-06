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После ухода из Huawei первым смартфоном Honor станет серия Honor V40. Младшая версия будет использовать процессор MediaTek Dimensity 1000+. В то же время последние новости указывают на то, что Honor также возобновила сотрудничество с Qualcomm, и первый смартфон Honor с процессором Snapdragon 5G уже находится в стадии разработки.

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Источник сообщил, что сотрудничество между Honor и Qualcomm продолжается. Поскольку Honor Terminal не входит в список организаций США, одобрение не требуется для сотрудничества с компаниями поставщиками США. Учитывая, что Honor официально стала независимой только в конце прошлого года, от возобновления сотрудничества с Qualcomm до запуска продукта пройдет некоторое время. Так что смартфон Honor на чипсетах Snapdragon 5G не появится сразу.

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Китайское информационное агентство Caixin со ссылкой на источники также сообщает, что смартфоны Honor на базе чипов Qualcomm 5G уже находятся в разработке. Плюс к этому добавлено, что новинки должны появиться на рынке примерно в мае-июне 2021 года, а моделей с флагманскими характеристиками пока вообще не предвидится. Первые смартфоны будут позиционироваться как продукты среднего класса.

Таким образом, получить в свое пользование смартфон с чипсетом Snapdragon 888 на начальном этапе для поклонником марки не представляется возможным. Вместо этого производитель будет использовать чипы Snapdragon из серии 7xx, предположительно Snapdragon 765G.

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