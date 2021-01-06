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На следующей неделе NVIDIA собирается анонсировать свои мобильные видеокарты GeForce RTX 3000 на базе 8-нм архитектуры Ampere. Компания планирует представить три карты, которые будут разделены на множество вариантов в зависимости от их ограничений по мощности: RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060.

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GeForce RTX 3080 Mobile - это флагманская карта, которая будет оснащена полнофункциональным графическим процессором GA104 с 6144 ядрами CUDA. Это намного меньше ядер, чем у модели RTX 3080 для десктопов, имеющей 8704 ядер, но все же больше, чем у настольной GeForce RTX 3070 на базе того же GA104, но с 5888 ядрами CUDA. Следовательно, можно с уверенностью предположить, что видеокарты с одинаковыми названиями, но предназначенными для настольных и мобильных компьютеров не будут обеспечивать одинаковую производительность. Разрыв в производительности между картами на основе GA104 и GA102 может немного сбивать с толку покупателей не слишком разбирающихся в данной теме, но не так запутан, как сегментация на варианты Max-Q и Max-P.

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Мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 будет выпущена в двух основных вариантах: Max-P с общей мощностью графики до 150 Вт и вариант Max-Q, который, как ожидается, будет ограничен мощностью около 90 Вт. Хотя обе карты имеют одно и то же название модели, производительность у них разная. Ожидается, что вариант Max-P будет иметь базовую частоту 1110 МГц и тактовую частоту в разгоне 1545 МГц, в то время как вариант Max-Q должен предлагать по умолчанию 780 МГц и 1245 МГц соответственно. «По умолчанию» является ключевым выражением, поскольку оба варианта мощности также будут дополнительно корректироваться производителями ноутбуков, поэтому будет много подвариантов, таких как 80 Вт, 115 Вт, 125 Вт и т. д. В результате любое прямое сравнение вариантов GeForce RTX 3080 буден некорректным без упоминания значения TGP. Будем надеяться, что производители ноутбуков станут указывать мощность дискретного графического процессора в своих спецификациях.

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Согласно последней утечке из базы данных TechPowerUP GPU-Z, вариант Max-Q, используемый Gigabyte (скорее всего, для их новых игровых ноутбуков AORUS или AERO), будет иметь вариант Max-Q со скоростью памяти на уровне 12 Гбит/с. Точного подтверждения пропускной способности памяти нет, но похоже, что варианты Max-Q на базе Ampere будут иметь ту же пропускную способность, что и графические процессоры Max-Q на основе Turing, которая составляет 384 ГБ/с. Также еще не подтверждено, имеет ли вариант Max-P скорость 14 Гбит/с, как и их предшественник, но пока утечек по этой части не было.

Похоже, что RTX 3080 Mobile будет предлагаться с объемом памяти 16 ГБ или 8 ГБ, что позволит сегментировать эту модель еще больше. На самом деле, мы можем получить до 10 моделей под названием RTX 3080 Mobile, но каждая из них будет иметь свою тактовую частоту, ограничение мощности или объем памяти. GeForce RTX 3080 Max-Q имеет 6144 ядра CUDA, 192 текстурных блока и 96 блоков ROP (GPU-Z неверно сообщает о 512 TMU).

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