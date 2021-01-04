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Как известно, после сильнейшего давления на Huawei в результате запрета со стороны США компания была вынуждена продать свой суббренд Honor. После чего Honor стал полностью независимым брендом, разорвав все связи с Huawei. Однако, поскольку продажа прошла в самом конце прошлого года, Honor еще не выпустила свой первый смартфон в качестве полностью независимого бренда. Последний смартфон под крылом Huawei Honor V40 недавно получил несколько сертификатов TENAA. Это вызвало слухи, что смартфон скоро выйдет в продажу.

После месяцев спекуляций и слухов, теперь появилась первая информация о дате запуска Honor V40. Согласно популярному источнику утечек информации @DigitalChatStation с портала Weibo, это устройство будет официально выпущено 12 января.

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Согласно появившимся сертификатам, смартфон Honor V40 поставляется со стандартным зарядным устройством Huawei HW-110600C0x, которое поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью до 66 Вт. Кроме того, этот смартфон работает на системе Android, но нет подтверждения, поддерживает ли он сервисы от Google.

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Ранее предполагалось, что смартфон Honor V40 будет работать на однокристальной системе поставляться Dimensity 1000+ от компании MediaTek. В настоящее время этот чип является самым продвинутым чипом MediaTek. Телефон также получит изогнутый экран с отверстием под фронтальную камеру, а также поддержку частоты обновления 120 Гц и частоту дискретизации касаний 300 Гц. Кроме того, смартфон поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 45 Вт.

V40 будет использовать 50-мегапиксельную основную камеру. Версия Pro будет иметь три задние камеры. Что касается версии Pro+, то у нее будет четыре задние камеры, а также двойная фронтальная камера для селфи с основным датчиком разрешением 13 мегапикселей и датчиком глубины. Эта серия будет работать под управлением оболочки Magic UI 4.0 +.

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Предполагается, что смартфоны серии V40 выйдут в четырех вариантах с разными процессорами. Версия V40, как выше сказано, получит чипсет Dimensity 1000+, Honor V40 Pro будет основан на чипсете Exynos 1080 от компании Samsung. Honor V40 Pro+ получит новейший процессор Snapdragon 888 от Qualcomm, а за работу V40 Commemorative Edition будет отвечать чипсет Kirin 9000 от Huawei. Стоит однако учитывать, что это лишь предположения, и официального подтверждения этому на данный момент нет. Выход серии V40 должен состояться через восемь дней 12 января, тогда-то мы и узнаем истинные характеристики новых телефонов Honor.