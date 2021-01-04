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Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения

Microsoft намекает на большое обновление Windows 10 под названием Sun Valley со значительным визуальным визуальным обновлением системы
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 Всем нам известно, что обновление Windows 10 21H2 «Sun Valley» будет иметь большое значение для операционной системы, но теперь, после того как Microsoft опубликовала новую документацию, этому появилось официальное подтверждение.

 Согласно многочисленным слухам, интерфейс рабочего стола Windows 10 получит совершенно новый вид с выходом обновления Sun Valley в 2021 году. Также сообщается, что Microsoft работает над "большими" улучшениями для меню «Пуск», Экшен центра, панели задач и приложений Windows.

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 Благодаря обнаруженному новому списку вакансий, Microsoft подтвердила, что Windows 10 получит радикальные визуальные обновления.

 Как известно, последние несколько обновлений Windows 10 были очень незначительными и ориентированными на бизнес. С обновлением Sun Valley Microsoft хочет, чтобы Windows стала лучшей операционной системой для обычных пользователей.

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 "В этой команде вы будете работать с нашими партнерами, чтобы организовать и обеспечить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сигнализировать нашим клиентам, что Windows возвращается, и гарантировать, что Windows считается лучшей пользовательской ОС для пользователей", - отметили в Microsoft в списке вакансий, опубликованном в октябре 2020 года.

 Microsoft еще не готова обсуждать детали, но технический гигант пояснил, что он намерен создавать восхитительные, безупречные, культовые решения для будущего Windows.

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 Microsoft усердно работает над тем, чтобы большое обновление Windows 10 сочеталось с другими эстетическими изменениями, которые компания внесла в свою линейку продуктов. За последние несколько месяцев производитель программного обеспечения добавил в операционную систему функции, связанные с WinUI, чтобы облегчить предстоящие улучшения дизайна.

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 В разработке программного обеспечения, особенно в цикле разработки Windows, есть момент, когда разработчики и инсайдеры тестируют предварительную версию программного обеспечения, прежде чем позволить обычным пользователям попробовать его. Согласно источникам, обновление Windows 10 21H2 может наконец дойти до стадии тестирования, а предварительные сборки с небольшими улучшениями пользовательского интерфейса могут быть выпущены уже к концу февраля.

 После обычного этапа разработки и тестирования Microsoft сборки для предварительной оценки должны быть последним этапом тестирования, прежде чем они станут доступны широкой общественности. Если финальное публичное бета-тестирование пройдет успешно, ожидается, что Microsoft утвердит выпуск RTM летом и предоставит пользователям обновления Sun Valley раньше.

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