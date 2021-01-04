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Новая утечка информации о еще не выпущенном ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo (GX551QS) подтверждает, что флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 действительно будет основана на полноценном графическом процессоре GA104, таким образом предстоящая видеокарта на базе архитектуры NVIDIA Ampere будет иметь 6144 ядра CUDA и 16 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6.

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Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo также оснащен процессором AMD Ryzen 9 5900H, который представляет собой 8-ядерную и 16-поточную модель с заявленной базовой тактовой частотой 3,3 ГГц и тактовой частотой в режиме ускорения 4,54 ГГц. Мобильный компьютер оснащен в общей сложности 48 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 (вероятно, 16 ГБ запаяны непосредственно в плату, а остальные 32 Гб устанавливаются дополнительным модулем.

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Видеокарта имеет тактовую частоту графического процессора 1,54 ГГц, это подтверждает, что данный вариант Max-Q специально создан для ноутбука ASUS ROG. При такой тактовой частоте GeForce RTX 3080 Mobile набрала 139181 баллов, что лишь немного больше, чем у настольной видеокарты RTX 3070. Настольный вариант RTX 3080 предлагает на 29% больше производительности по сравнению с мобильным графическим чипом, а кроме того настольная карта построена на базе процессора GA102.

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Мобильная карта NVIDIA GeForce RTX 3080 дебютирует 12 января, во время проведения компанией Nvidia специального мероприятия.

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