Microsoft Surface Pro 8 готовится к скорому дебюту
Похоже, что компания Microsoft готовит к выходу долгожданный Surface Pro 8, являющийся грядущим дополнением к линейке Surface Pro с процессором Intel, который поступит в продажу на существующих рынках.
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Microsoft не раскрывает никакой информации о самом факте существования Surface Pro 8 и Surface Laptop 4, но в отчетах предполагается, что оба устройства будут представлены в начале 2021 года.
Просочившиеся изображения прототипа уже подтвердили, что Surface Pro 8, вероятно, будет точной копией оригинального Surface Pro 7. Фактически, Surface Pro 8 будет использовать те же дизайнерские решения, что и Surface Pro 7, но Microsoft планирует обновить внутреннюю аппаратную составляющую с лучшим процессором и большим количеством вариантов памяти.
В сети уже появлялись тесты предполагаемого Surface Pro 8, и новая корейская сертификация подтвердила, что устройство будет иметь возможность LTE подключения.
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Поддержка LTE является не обязательной, а это значит, что покупатель всё равно сможет купить вариант без LTE. Согласно спискам продуктов, вариант LTE будет ограничен только моделями с процессорами Core i5 и Core i7. Кроме того, предыдущая утечка предполагает, что мы вполне можем увидеть Pro 8 с 1 ТБ памяти и 32 ГБ ОЗУ.
Ключевые особенности Surface Pro 8:
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- процессоры Intel 11-го поколения;
- интегрированная графика Iris Xe и более высокая производительность в играх;
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- 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.
В конце этого месяца также может быть представлен 8-гигабайтный Surface Pro 8 с процессором Core i3 и графикой Intel UHD.
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