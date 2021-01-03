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Обнаружены графические процессоры AMD (Navi 2x) XTXH и Nashira Point

В сети появилось упоминание о новых видеокартах AMD на базе NAVY 21, однако, что именно они будут представлять пока точно не известно
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 В сети появилась информация о новых вариантах графического процессора Navi 21, благодаря утечке с сайта форума разработчиков USB. Однако список не подтверждает, относится ли указанный на сайте графический процессор к графическим процессорам Navi 21 или Navi 22. Первый является графическим процессором, на базе которого создаются видеокарты серий Radeon RX 6800 и RX 6900, а второй - графический процессор для грядущей серии RX 6700 XT. Последние могут быть представлены уже совсем скоро на мероприятии CES 2021.

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 Вариант Navi 21 XTX уже используется графической картой Radeon RX 6900 XT, флагманской моделью из серии Radeon, основанной на архитектуре RDNA2. Неясно, является ли вариант XTXH моделью более высокого уровня или одной из вариаций существующего чипа XTX. Является ли это первым упоминанием Radeon RX 6900 не-XT или новой видеокартой для рабочих станций (Radeon Pro), в настоящее время неизвестно.

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 В описании продукта указан PDP (Power Delivery Profiles) 27 Вт. Эта мощность относится к разъему USB Type-C, который явно присутствует на видеокартах Navi XTXH. Другими словами, этот список подтверждает, что существует четвертая (эталонная) видеокарта Radeon с таким разъемом.

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 В другом списке, обнаруженном Komachi, указывается Nashira Point. На данный момент неясно, является ли это новым кодовым именем для будущего графического процессора или кодовым именем, которое уже использовалось внутри компании для уже выпущенного продукта.

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Теги

amd radeon radeon rx 6800 navi 21 radeon rx 6900xt rx 6700 xt rx 6700
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