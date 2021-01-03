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Видеокарты AMD RDNA 4 будут основаны на технологии чиплетов

Появилась информация, что графические карты AMD поколения RDNA 4 получат дизайн на основе чиплетов
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 Обнаружился патент от команды AMD RTG, который показывает предстоящие планы компании по внедрению дизайна чиплета в будущие графические процессоры (вероятно, RDNA 4). Стоит иметь в виду, что это все еще патент, и окончательный дизайн может значительно отличаться.

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 Общий обзор конструкции на приведенном выше рисунке показывает, как компания AMD планирует пойти по этому пути. Как и в процессорах Ryzen, здесь есть идентичные ядра или чиплеты графического процессора, подключенные через высокоскоростную шину. Это может быть Infinity Fabric или что-то более быстрое. Основной чиплет связан с процессором и основной памятью. Обратите внимание, что он имеет прямой доступ к DRAM благодаря API DirectX 12.

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 На приведенном выше рисунке показан графический процессор с четырьмя чиплетами, подключенный с помощью кроссбара с высокой пропускной способностью. Глядя на размеры, можно сказать, что межсоединение займет около 25% пространства кристалла чиплета. Для конструкции с четырьмя микросхемами на кристалл приходится четыре блока межкомпонентной матрицы, что указывает на то, что каждый из них будет подключен ко всем остальным кристаллам на подложке.

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 Взглянув на отдельные чиплеты, можно увидеть, что внутреннее устройство не сильно отличается от RDNA 2. Здесь есть процессоры рабочих групп (WGP), которые обеспечивают вычислительную мощность, блоки с фиксированной функцией для растеризации, наложения текстур, тесселяции, альфа-смешивание и т. д. Кэш L3 или Infinity Cache также был сохранен.

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 Подобно дизайну графического процессора MCM от Imagination, эта реализация использует основной чипсет графического процессора, который координирует рабочую нагрузку между различными вторичными или подчиненными кристаллами. Принимая во внимание недостатки AFR и SFR, вполне вероятно, что при этом также будет использоваться рендеринг на основе тайлов, при этом ОС и разработчики видят только один графический процессор вместо нескольких чиплетов.

 Одно из основных отличий заключается в том, что AMD будет придерживаться традиционного метода планирования нагрузки, когда ЦП передает работу графическим процессорам. Как можно видеть на приведенной выше блок-схеме, главный чиплет может направлять доступ к памяти на любой из других чиплетов на GPU и возвращать его в CPU. Учитывая, что графические процессоры более чувствительны к пропускной способности, чем центральные процессоры, и в отличие от центральных процессоров имеют высокую степень параллелизма, это не должно создавать серьезных проблем при правильной настройке.

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прадает ту же парашу в 8-й раз лел
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