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В новом графическом процессоре для ноутбуков указано наличие 40 вычислительных блоков, которые в данном случае относятся к потоковым мультипроцессорам (SM) NVIDIA. Каждый SM архитектуры Ampere имеет 128 ядер CUDA, таким образом, в общей сложности графический процессор имеет 5120 ядер CUDA.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile имеет 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, это неудивительно, учитывая, что графический процессор GA104, которым оснащена эта карта, имеет 256-битную шину памяти. Неясно, является ли этот вариант, который был обнаружен в ноутбуке HP Omen 15, вариантом Max-P или Max-Q, но, судя по максимальной частоте графического процессора, которую эта карта продемонстрировала во время теста, это должна быть модель Max-Q.

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Графический процессор набрал 101621 и 110839 баллов в двух отдельных тестах, что ставит его производительность между настольными видеокартами GeForce RTX 2080 и RTX 2080 SUPER на основе архитектуры Turing.

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GeForce RTX 3070 Mobile будет на 30–41% быстрее, чем RTX 2070 Max-Q, согласно собственным графикам производительности OpenCL Geekbench:

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Компания NVIDIA собирается выпустить серию RTX 30 Mobile на выставке CES 2021. Производитель также выпустит GeForce RTX 3080 с 6144 ядрами CUDA и до 16 ГБ памяти GDDR6. В более дешевых игровых ноутбуках будут установлены видеокарты RTX 3060, которые должны основываться на новом графическом процессоре GA106, который еще не использовался в настольных сериях.

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