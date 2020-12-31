Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мобильная карта NVIDIA GeForce RTX 3070 получит 5120 ядер CUDA

Geekbench подтверждает, что NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile имеет 5120 ядер CUDA
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 В новом графическом процессоре для ноутбуков указано наличие 40 вычислительных блоков, которые в данном случае относятся к потоковым мультипроцессорам (SM) NVIDIA. Каждый SM архитектуры Ampere имеет 128 ядер CUDA, таким образом, в общей сложности графический процессор имеет 5120 ядер CUDA.

 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile имеет 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, это неудивительно, учитывая, что графический процессор GA104, которым оснащена эта карта, имеет 256-битную шину памяти. Неясно, является ли этот вариант, который был обнаружен в ноутбуке HP Omen 15, вариантом Max-P или Max-Q, но, судя по максимальной частоте графического процессора, которую эта карта продемонстрировала во время теста, это должна быть модель Max-Q.

анонсы и реклама
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

 Графический процессор набрал 101621 и 110839 баллов в двух отдельных тестах, что ставит его производительность между настольными видеокартами GeForce RTX 2080 и RTX 2080 SUPER на основе архитектуры Turing.

реклама

 GeForce RTX 3070 Mobile будет на 30–41% быстрее, чем RTX 2070 Max-Q, согласно собственным графикам производительности OpenCL Geekbench:

реклама

 Компания NVIDIA собирается выпустить серию RTX 30 Mobile на выставке CES 2021. Производитель также выпустит GeForce RTX 3080 с 6144 ядрами CUDA и до 16 ГБ памяти GDDR6. В более дешевых игровых ноутбуках будут установлены видеокарты RTX 3060, которые должны основываться на новом графическом процессоре GA106, который еще не использовался в настольных сериях.

реклама

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce geforce rtx 2080 nvidia ampere geforce rtx 3070 geforce rtx 2080 super
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
5
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
8
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
14
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
13
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
96
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Jurassic World Evolution
59
В сети появилась масштабная карта GTA VI с большим открытым миром и множеством локаций
13
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
73
Видеокарты Radeon RX 6800 XT появились в российских магазинах - цены ниже, чем у RTX 3080
89
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
122
Операционная система HUAWEI Harmony OS оказалась очередным клоном Android на AOSP
23
Radeon RX 6800 XT доехала до российских магазинов – цены существенно ниже стартовых продаж
20
Samsung предлагает сдать свой iPhone 12 mini за 700 долларов, чтобы получить любую модель Galaxy S21
10
Фантазия по-китайски - анонсированы видеокарты Fantasy c производительностью на уровне Nvidia и AMD
6
В 2021 году AMD выпустит рекордное количество процессоров – дефицит настольных Ryzen 3000 сохранится
37
Steam определили самые популярные игры и видеокарты 2020 года
44
RTX 3070 получает скидки до 6000 рублей - предтоповые видеокарты стоят дешевле, чем RTX 3060 Ti
19
16-ядерный 10-нм инженерный процессор Intel 12-го поколения «разогнался» в Geekbench до 17 600 МГц
37
Gigabyte подтверждает, что RTX 3080 Ti получит 20Gb VRAM - обычная RTX 3080 10Gb теряет актуальность
54
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
213
Radeon RX 6900 XT доехала до российских магазинов и стоит на 40 000 рублей дешевле GeForce RTX 3090
23
Sony Xperia 1 III - Snapdragon 888 и цена 1199 долларов
3
Epic Games признали наличие проблемы с перегревом процессоров из-за лаунчера EGS - патч в разработке
21
Пользователи не спешат переходить на новую Windows 10-20H2 – 87% компьютеров остаются на старых ОС
6
Праздник геймера - в GOG стартовала бесплатная раздача второй части шутера Metro: Last Light Redux
12

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
32
Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году
34
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
53
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
14
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
5
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
8

Сейчас обсуждают

Renegade1979
23:29
Если на ультра в Kingdom Come 1066 выдает всего 47 fps, а в Киберпунке аж 28-30, видимо там очень продвинутый грофониум
Создатель Mafia прошёл Cyberpunk 2077 дважды и не стал скрывать искреннего восторга от игры
ultrafx
23:27
Ваш вариант на 62 знака не пройдет модерацию. Вы если не в курсе, какие здесь требования к заголовку, то не стоит торопиться указывать на то, как нужно делать другим. В заголовке обязательно должны пр...
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
Дмитрий
23:22
https://ru.gecid.com/cpu/razgon_amd_athlon_200ge_besplatnye_megagercy/ После установки последней версии прошивки (E7A40AMS.190) появилась возможность менять множитель выше установленного производителе...
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
Собакевич
23:19
"Заголовок имеет свойство ограничения на количество знаков", ага... "Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд" - 72 знака. "Что из себя представляют дешевые наушники от...
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
V.L.A.D.L.E.N
23:19
Сам откуда будешь?
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
Дмитрий
23:17
200GE разгоняется, у меня на работе он пашет на 3600 https://www.overclockers.ua/cpu/athlon-200ge-oc/all/
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
Сарумян
23:14
Только упоротые будут брать по таким конским ценам видяхи. И самые безумные купят АМД, которая подешевее быстрее скорости звука, несмотря на классическую экономию 20 дол при ка бэ равных показателях.К...
Radeon RX 6900 XT доехала до российских магазинов и стоит на 40 000 рублей дешевле GeForce RTX 3090
Duron800
23:10
чувак, ты опоздал года на 3 АМД уже 2е поколение на 7 нм)))
Появились результаты тестов Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в CPU-Z
Vadim Ivanov
23:04
Хуюдше
Sony отгрузила 3,4 млн консолей PlayStation 5 за месяц
Илья
23:01
вся наша жизнь игра ! ... а те "нормальные" взрослые коих ты знаешь полюбасе скучные никчемности ,впрочем, как и ты обладающий уровнем интеллекта не превышающего двузначное значение
Курс Bitcoin достиг 29 000$, а Ethereum перевалил за 750$ - геймеров ждут высокие цены и дефицит GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем