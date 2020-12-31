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Южнокорейская компания Emtek недавно представила свой нестандартный вариант HV Black Monster, видеокарт серии GeForce RTX 3000. Теперь Emtek предлагает модифицированную версию этой графической карты в стиле стимпанк, вдохновленными игрой Call of Duty.

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Emtek GeForce RTX 3080 HV Black Monster COD Edition имеет тактовую частоту в разгоне 1860 МГц, которая идентична оригинальной карте Black Monster. Она поставляется с тремя 8-контактными разъемами питания и имеет TGP по умолчанию 370 Вт, что является одним из самых высоких уровней мощности для всех кастомных карт RTX 3080 от партнеров Nvidia (оригинальное значение TGP составляет 320 Вт). Версия COD: Black Ops Cold War отличается другой упаковкой, а также новым кожухом со светодиодной подсветкой и задней панелью в стиле игры.

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Младшая модель GeForce RTX 3070 HV Black Monster COD Edition выполнена в таком же дизайне, как и старшая карта. Новинка имеет тактовую частоту в разгоне 1815 МГц, уровень TGP 270 Вт и два 8-контактных разъема питания. Карта размером 304 х 136 см займет три слота на материнской плате, что следует учитывать будущим владельцам при её выборе, хотя сама по себе печатная плата графического ускорителя очень компактная. Это означает, что разъемы питания расположены прямо по центру, а это немного усложняет оптимальную прокладку кабелей в корпусе.

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Конечно приобрести указанные карты в России будет достаточно проблематично, так как данный производитель не представлен на нашем рынке, но можно попытаться приобрести данные экземпляры на различных интернет площадках. Стоимость видеокарт и дата выхода производителем не указаны.