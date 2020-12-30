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В США была обнаружена майнинговая ферма с 78 видеокартами GeForce RTX 3080 производства PNY. В мире, где многим сложно найти хотя бы одну игровую видеокарту, майнеру удалось купить почти сотню таких карточек.

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Описываемая майнинговая ферма была построена Саймоном Бирном в Лас-Вегасе и обошлась владельцу в общую сумму около 100 тысяч долларов, при цена отдельной карты около 1199 долларов. Что касается потребляемой мощности, то суммарное энергопотребление составляет 23,4 кВт, при этом каждая карта потребляет около 300 Вт.

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По оценкам TechARP, счастливый обладатель фермы платит 2166 долларов в месяц за электроэнергию (8,43 долларов за кВтч), включая дополнительные расходы на кондиционирование помещения. Одна карта GeForce RTX 3080 имеет скорость хеширования около 83 MH/s с использованием алгоритма Ethash, который должен генерировать около 0,22236870 ETH или 165 долларов США в месяц. Вся система из 78 видеокарт должна генерировать в общей сложности около 17,3 ETH или 12840 долларов США в месяц. За вычетом затрат на электроэнергию предприимчивый гражданин получает ежемесячную прибыль примерно в 10 674 доллара или 128 088 долларов в год.