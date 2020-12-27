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Asus подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ и RTX 3080 Ti

Компания ASUS подтвердила, что к выходу готовятся видеокарты GeForce RTX 3060 с 12 Гб локальной памяти и GeForce RTX 3080 Ti
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 Компания Asus непреднамеренно подтвердила объем памяти для будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и RTX 3080 Ti. Ранее появлялось множество слухов о данных видеокартах, но Asus - первый партнер Nvidia, признавший их существование.

 Судя по всему, Asus уже добавила ROG Strix GeForce RTX 3060 12GB и ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti в свою базу данных. Модели карт действительно подтверждают некоторые из известных по слухам спецификаций.

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 Слухи о GeForce RTX 3060 уже указывали на возможность выпуска модели на 6 и 12 ГБ. ROG Strix GeForce RTX 3060 12GB, похоже, подтверждает существование варианта с 12 Гб. Решение Nvidia установить 12 ГБ памяти GDDR6 в GeForce RTX 3060 кажется излишним, учитывая, что модели более высокого уровня, такие как GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, превосходно работают с 8 ГБ и 10 ГБ соответственно.

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 Большой объем памяти на видеокарте очень предпочтителен, так как это позволяет переходить к более высоким разрешениям и делает игры более привлекательными в визуальном плане. Однако в случае с GeForce RTX 3060 это кажется ненужным шагом, который только увеличивает стоимость видеокарты. Даже GeForce RTX 3060 Ti, ближайший родственник GeForce RTX 3060, отлично себя показывает с 8 ГБ локальной памяти.

 К счастью, Nvidia предложит GeForce RTX 3060 с 6 ГБ, который станет основным вариантом для многих геймеров. Однако было бы лучше, если бы Nvidia увеличила его до 8 ГБ, поскольку 8 ГБ в значительной степени являются стандартом в современном игровом мире.

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 Что касается GeForce RTX 3080 Ti, то она представляет собой урезанную версию GeForce RTX 3090 с меньшим объемом памяти и пропускной способностью. Сообщается, что видеокарта имеет те же 10 496 ядер CUDA, но оснащена 20 ГБ памяти GDDR6X вместо 24 ГБ. Память предположительно работает на тех же 19,5 Гбит/с, хотя и с более узким интерфейсом памяти.

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