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Компания KFC, известная во всем мире в качестве одного из крупнейших игроков на рынке фастфуда в партнерстве с такими грандами компьютерной индустрии как Cooler Master, Intel, ASUS и Seagate создали новый игровой персональный компьютер, заключенный в корпус в форме мультиварки или гриля.

KFConsole оснащена новейшими компьютерными комплектующими, включающими процессор Intel Core i9 в сочетании с графической картой GeForce RTX производства компании ASUS. По информации CoolerMaster, продвигающей новую консоль, графический процессор будет поддерживать игры в разрешении 4K и дисплеи с частотой обновления до 240 Гц. Что еще более важно, эта консоль будет поддерживать трассировку лучей, это означает, что видеокарта основана на архитектуре NVIDIA Turing, такой вывод можно сделать благодаря наличию на видеокарте порта DVI, который на картах семейства Ampere попросту отсутствует.

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Консоль также оснащена твердотельным NVMe накопителем Seagate емкостью 1 ТБ. Компания KFC утверждает, что эта консоль "работает лучше, чем любая другая консоль на рынке". Хотя назвать сей продукт консолью можно с очень большой натяжкой. Компания не уточнила, поступит ли этот продукт когда-либо в продажу и сколько будет стоить, если это произойдет. Однако, такой шаг KFC безусловно является отличным маркетинговым ходом.

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Стоит отметить, что помимо игровых возможностей, консоль позволяет подогревать еду во время игры, что не удивительно, ведь это все-таки детище KFC.