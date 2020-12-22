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В свое время компания Nokia была лидером на рынке мобильных телефонов с необычным функционалом или какой-то "фишкой". В настоящее время никто не уделяет особого внимания подобным телефонам. Тем не менее, телефон с наличием хотя бы наличием 4G является желательным. Сегодня Nokia официально представила Nokia 6300 4G в Китае, и это устройство продается за 399 юаней (61 доллар). Телефон в настоящее время доступен на JD.com.

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Nokia 6300 4G оснащен 2,4-дюймовым дисплеем QVGA. Камера представляет собой датчик VGA. За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч, а время работы в режиме ожидания составляет 27,9 дней, в режиме разговора - 8,2 часа. Сердцем Nokia 6300 4G является чипсет Qualcomm Snapdragon 210 начального уровня. В магазине мобильных приложений для телефона доступны множество различных программ, включая браузеры, программы для чтения PDF-файлов и сканеры QR-кода и многие другие. Мобильный телефон поддерживает сети 4G, две сим-карты и двойной режим ожидания.

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Телефон Nokia 6300 выполнен в пластиковом корпусе и доступен в четырех цветах: зеленом, синем, сером и белом. Он имеет стандартную цифровую клавиатуру, может похвастаться 512 МБ оперативной памяти и 3,5 мм разъемом для наушников. Есть поддержка карт памяти microSD и двух SIM-карт, Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot и GPS. По заявлению Nokia, этот телефон обещает беспрепятственное подключение к социальным приложениям, таким как WhatsApp и Facebook. Nokia 6300 также поддерживает такие приложения, как YouTube и Google Maps. Кроме того, в этом телефоне есть Google Assistant.