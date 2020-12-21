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Стали известны значения TDP процессоров Intel Rocket Lake-S

Сегодня благодаря инсайдеру Momomo_us стали известны предварительные значения TDP процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake-S
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 Сегодня в сети появилась еще порция информации о грядущем поколении настольных процессоров Intel. Согласно данным известного инсайдера Momomo_us, центральные процессоры Intel Core 11-го поколения  с кодовым наименованием Rocket Lake-S могут иметь такие же значения TDP, что и их предшественники Comet Lake-S из текущего 10-го поколения. Корпорация Intel готовится дать всем разблокированным процессорам серий «K» и «KF» рейтинг TDP 125 Вт, в то время как заблокированные модели без K имеют значение TDP 65 Вт. Линейку новых процессоров возглавляет 8-ядерный/16-поточный чип Core i9-11900K, за которым следуют заблокированный Core i9-11900 и i9-11900F, не имеющий встроенного графического процессора; на ступеньку ниже находится более медленный 8-ядерный/16-поточный Core i7-11700K, за которым следуют Core i7-11700KF, Core i7-11700 и Core i7-11700F и 6-ядерный/12-поточный Core i5-10600K и Core i5-10600KF. Замыкают линейку будущих процессоров чипы Core i5-11400 и I5-11400F. Информации о ЦП Core i3 пока нет.

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 По имеющимся данным настольные процессоры Intel Core 11-го поколения должны появиться в первом квартале будущего года. Процессоры будут основаны на морально устаревшем, но хорошо отлаженном в производстве 14-нм техпроцессе. Поколение Rocket Lake-S, как и текущее поколение, будут выполнены в корпусе LGA1200 и должны быть обратно совместимы с материнскими платами на базе чипсетов Intel серии 400, а также обладать поддержкой чипсетов Intel 500-й серии по умолчанию. Кристалл Rocket Lake-S имеет до 8 процессорных ядер Cypress Cove, двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4, поддержку 24 линий интерфейса PCI-Express 4.0 и обновленный iGPU Gen12 на базе графики Intel Xe LP. Ядра центрального процессора Cypress Cove, как сообщается, являются 14-нм бэк-портами ядер Willow Cove, и имеют двузначный процент увеличения IPC по сравнению с ядрами Skylake.

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