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Сегодня в сети появились данные о предполагаемой производительности флагманских процессоров нового поколения Rocket Lake. Контрольные цифры готовящихся к выпуску инженерных образцов процессоров Intel Core i9-11900 (не K) и i9-11900K, якобы полученных в бенчмарке CPU-Z, показывают, что этот чип будет соответствовать обещанному компанией Intel двузначному приросту IPC для микроархитектуры Rocket Lake.

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Процессор Intel Core i9-11900 (не K) показал однопоточную производительность в 582 балла, а i9-11900K ES - 597 баллов, что примерно на 12% выше, чем в однопоточных тестах CPU-Z для текущих флагманских чипов Core i9-10900 (не K) и Core i9-10900K на архитектуре Comet Lake-S. Многопоточная оценка Core i9-11900 (не K) ES, составляющая 5262 балла, оказывается всего на 5-10% ниже, чем у Core i9-10900, несмотря на меньшее количество ядер. Таким образом, центральные процессоры Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S смогут продемонстрировать рост игровой производительности за счет увеличения IPC, в то время как многопоточная производительность примерно соответствует таковой у чипов Comet Lake-S 10-го поколения.

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Стоит однако иметь в виду, что описываемые тесты нуждаются в подтверждении, а кроме того, если они точны, то не следует забывать о том, что это инженерные образцы, а конечные продукты могут быть значительно производительнее.