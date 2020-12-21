Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ни для кого не секрет, что компания TSMC была и остается основным поставщиком чипов для продукции Apple. TSMC продолжает совершенствовать свои технологии разработки микросхем именно за счет таких клиентов, как Apple. В свою очередь Apple также признала TSMC ценным деловым партнером, и в свежем отчете к грядущему 2021 году говорится, что компания заняла 80 процентов всех 5-нанометровых мощностей тайваньского полупроводникового гиганта.

реклама

В отчете тайваньских источников, опубликованном CnBeta, говорится о том, что третья линия TSMC начнет массовое производство с первого квартала 2021 года. При наличии производственных линий компания должна создавать около 9000 пластин каждый месяц. Помимо Apple, такие компании, как Qualcomm, MediaTek, Broadcom и другие, также получили доступ 5-нм производству TSMC.

анонсы и реклама 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Продукты Apple, выпуск которых ожидается в 2021 году, будут содержать чипы, изготовленные на базе 5-нм техпроцесса TSMC. Стоит иметь в виду, что TSMC предлагает несколько вариантов техпроцесса для разных клиентов, включая 5-нм, 5+ нм и, наконец, улучшенный 5-нм. Пока не подтверждено, какой производственный процесс будут использовать микросхемы для Apple.

Что касается продукции Apple, то согласно предыдущим отчетам, новые модели iPad Pro ожидаются в первом полугодии 2021 года, затем выйдет iMac, который, как говорят, будет оснащен процессором Apple A14T, который может стать первым с выделенным графическим процессором. Наконец, что не менее важно, есть линейка iPhone 13, которая ожидается в сентябре будущего года. Новые модели, вероятно, будут оснащены процессором A15 Bionic, созданным на усовершенствованном техпроцессе N5P TSMC с улучшенной производительностью и энергоэффективностью.

реклама

С учетом сказанного, в ближайшие 12 месяцев ожидается выпуск множества продуктов и неудивительно, что Apple обеспечила 80% 5-нанометровых производственных мощностей TSMC.