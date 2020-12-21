ASUS представила GeForce RTX 3070 Turbo с вентилятором турбинного типа
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Компания ASUS представила видеокарту GeForce RTX 3070 Turbo. Данная карта отличается системой охлаждения с одним вентилятором турбинного типа. Учитывая, что компания создала подобную систему даже для более мощной GeForce RTX 3090 мощностью 350 Вт, то такая карта на базе RTX 3070 не должна вызывать удивления. Кроме ASUS многие производители представили свои варианты графических карт на серии RTX 3000, поэтому не стоит считать ASUS первопроходцем в данном случае.
ASUS разрабатывает подобные карты для корпусов с ограниченным внутренним пространством и воздушным потоком. Новинка отличается толщиной строго в 2 слота расширения и шириной, не превышающей размер панели выводов. Как было сказано, в видеокарте применяется система охлаждения с боковым вентилятором с двойным шарикоподшипником, а также используются пластина паровой камеры и медный радиатор канального типа.
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GeForce RTX 3070 Turbo получает питание от пары 8-контактных разъемов PCIe, расположенных вдоль правой стороны карты, а не сверху, как обычно. Карта имеет эталонные тактовые частоты графического процессора до 1725 МГц, а также скорость работы памяти 14 Гбит/с. Для вывода изображения применены три разъема DisplayPort 1.4a и один разъем HDMI 2.1. Стоимость новинки и время её появления в продаже пока остаются неизвестны.
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