Видеокарты NVIDIA Hopper задерживаются, сначала выйдет Lovelace
Сегодня появился очередной слух о продукции компании Nvidia, согласно которому компания может отложить выпуск своей многочиповой архитектуры под названием Hopper, чтобы представить новую серию монолитных графических процессоров под названием Lovelace. Существует некоторая путаница вокруг названия, потому что внутри NVIDIA для кодовых имен графических процессоров используется абревиатура «ADxxx», а для общего пользования применяется название Lovelace, в честь британского математика Ады Лавлейс.
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Согласно сообщению инсайдера @kopite7kimi, компания NVIDIA может отодвинуть выпуск архитектуры Hopper на более поздний срок и, скорее всего, сначала представит новую архитектуру Lovelace на 5 нм техпроцессе. На данный момент неизвестен производитель будущих графических чипов, так как на данный момент подобными возможностями обладают две компании Samsung и TSMC.
Говоря об архитектуре NVIDIA Hopper, стоит отметить, что будет она будет использовать технологию MCM , то есть иметь многочиповую конфигурацию, однако неизвестно, появится ли эта архитектура на игровом рынке, поскольку графические процессоры на базе Hopper могут быть эксклюзивными для рынка HPC.
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